En major i det amerikanske luftvåben er blevet arresteret for at pille ved bevismateriale i sagen om sin forsvundne kone.

Den 29-årige Andreen McDonald er nemlig forsvundet sporløst. Hun er ikke dukket op på sin arbejdsplads den 1. marts, siger sheriffen i Bexar County i San Antonio i den amerikanske delstat Texas.

Efterforskerne havde fået en tilladelse til at gå ind i hendes hjem, hvor de fandt en skovl, en økse, arbejdshandsker og et par dunke benzin. Det skriver Fort Worth Star-Telegram.

Hendes mand, Andre McDonald, var i gang med at ødelægge kvitteringen for indkøbene.

Andre og Andreen McDonald ved førstnævntes 40 års fødselsdag for et par uger siden. Foto: Facebook Vis mere Andre og Andreen McDonald ved førstnævntes 40 års fødselsdag for et par uger siden. Foto: Facebook

Ifølge sheriffen Javier Salazar fik det hurtigt efterforskningen til at handle om en savnet person - med undertitlen 'bekymrende omstændigheder'.

En af Andreens venner udtaler til politiet, at hun mange gange havde sagt, at hvis hun en dag skulle forsvinde, så var det fordi, hendes mand havde dræbt hende. Det skriver My San Antonio.

Politiet har fundet Andreens pung, hendes nøgler og alle former for identifikation - med undtagelse af hendes pas.

»Jeg elsker min datter. Jeg elsker min familie. Det er det,« sagde Andre McDonald, da han blev ført bort af politiet.

Andre McDonald. Foto: Bexar County Sheriffs Office Vis mere Andre McDonald. Foto: Bexar County Sheriffs Office

Javier Salazar siger, at de har fundet blodspor i hjemmet, og at de får assistance fra både FBI og luftvåbenet.

»Vi tror ikke længere, at Andreen McDonald er i live,« siger Javier Salazer.

De søger i øjeblikket efter hendes lig i skovområder nord for Bexar County.