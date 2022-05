Politiet i London bekræfter, at man har afsluttet efterforskningen af adskillige sammenkomster i Downing Street. I alt 126 personer er idømt bøde.

Det rapporterer Sky News.

Iblandt de personer, som tidligere er idømt bøder for at have brudt coronalovgivningen om begrænsede sociale sammenkomster, er både premierminister Boris Johnson, hans kone, Carrie Johnson, samt finansminister Rishi Sunak.

Metropolitan Police oplyser videre, at 53 af de personer, som har modtaget bøde, er mænd, mens 73 er kvinder.

Man pointerer imidlertid i samme ombæring, at nogle personer har modtaget mere end én bøde.

Alle de uddelte bøder er relateret til sammenkomster på otte forskellige datoer under coronapandemien – hen over en periode på 11 måneder.

De otte sammenkomster, hvor politiet er nået frem til, at der er begået lovbrud, er disse:

20. maj 2020, 18. juni 2020, 19. juni 2020, 13. november 2020, 17. december 2020, 18. december 2020, 14. januar 2021 samt 16. april 2021.

Politiet havde oprindelig meldt ud, at man ikke ville efterforske tidligere brud på coronareglerne, men man ombestemte sig og indledte alligevel en efterforskning af sagerne i begyndelsen af året.

Den beslutning betød i første omgang, at udgivelsen af en længere ventet embedsmandsrapport om festerne i Downing Street blev udskudt på ubestemt tid, indtil politiets efterforskning af sagen var afsluttet.

Det er endnu ikke klart, hvornår rapporten eventuelt vil blive offentliggjort.