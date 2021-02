81 personer nær den franske hovedstad Paris har taget brud på coronaregler til et nyt niveau.

Det franske politi blev fredag kaldt ud til en lagerbygning, efter de fik meldinger om for mange stimlet sammen.

Da ordensmagten ankom, kunne de konstatere, at 81 personer var samlet – og deltog i et orgie. Det skriver Independent.

Ved lagerbygningens parkeringsplads sigtede politiet i første omgang 11 personer for at bryde udgangsforbuddet, der gælder fra klokken 18 til næste morgen klokken 6.

Mens politiet søgte om tilladelse til at undersøge selve lagerbygningen nærmere, fik de 11 personer hver en bøde på 135 euro – svarende til lidt over 1000 kroner.

Ved 23-tiden fik politiet så adgang til lagerbygningen.

Her var et »stort antal personer« til stede, og i alt fandt man 81 personer, der på den ene eller anden måde havde deltaget i orgiet, og som nu står til en sigtelse.

»Arrangementet var i strid med udgangsforbuddet, ligesom der også var problemer med mundbind og social afstand,« udtaler en efterforsker ifølge Independent.

Et lignende arrangement er før fundet sted under coronapandemien.

I december blev 52 personer sigtet for at have deltaget i et orgie i et hus nær en covid-19-klinik i Belgien.