Politiet i Chicago kunne sent torsdag aften afsløre, at den 36-årige amerikanske pop- og tv-stjerne Jussie Smollett havde iscenesat og betalt for sit eget 'racistiske overfald' for at få mere i løn.

Med en fast rolle i den populære tv-serie 'Empire' tjener Jussie Smollett det, der svarer til 400.000 kroner pr. episode.

Men det mente Jussie Smollett ifølge politiet ikke var nok.

Og derfor forsøgte den populære stjerne at få ekstra opmærksomhed, forhøje sin profil og derved på længere sigt at kunne forhandle sig til en højere løn.

Skuespilleren Jussie Smollet er nu blevet afholdt og sigtet for at arrangere sit eget 'racistiske overfald'. Ifølge politiet i Chicago ville 'Empire'-skuespilleren ad omveje have mere i løn. Foto: HO - AFP Vis mere Skuespilleren Jussie Smollet er nu blevet afholdt og sigtet for at arrangere sit eget 'racistiske overfald'. Ifølge politiet i Chicago ville 'Empire'-skuespilleren ad omveje have mere i løn. Foto: HO - AFP

Men takket være et imponerende stykke efterforskningsarbejde i Chicago er Jussie Smolletts fup-nummer nu blevet afsløret ned i den allermindste detalje.

Og ved en pressekonferrence lagde storbyens farvede politimester ikke skjul på sine følelser.

»Jussie Smolletts opførsel er skamfuld. Ikke alene har han udstillet sig selv som løgner. Ved sin selviske opførsel har han også skadet alle de minoriteter (Smollett er også homoseksuel red.), der fremover ikke vil blive taget alvorligt, når de står frem med alvorlige og sandfærdige anklager,« sagde Chicago politichef, Eddie Johnson.

Til vestre ses Chicago politichef Eddie Johnson. Foto: Joshua LOTT - AFP Vis mere Til vestre ses Chicago politichef Eddie Johnson. Foto: Joshua LOTT - AFP

Og politichefen fortsatte i samme alvorlige tone:

»Jussie Smollett valgte at udnytte den smerte og de racistiske vrede, vi hver dag kæmper imod, for at bedre sin egen karriere. Og derfor er han selv i dag blevet anholdt og sigtet.«

29. januar kontaktede Jussie Smollett politiet i Chicago, hvor han fortalte sin chokerende historie.

Fans demonsterer til fordel for Jussie Smollett. Nu er den amerikanske skuespiller anholdt og sigtet for at arrangere sit eget overfald. Foto: Carlo Allegri Vis mere Fans demonsterer til fordel for Jussie Smollett. Nu er den amerikanske skuespiller anholdt og sigtet for at arrangere sit eget overfald. Foto: Carlo Allegri

På gaden i Chicagos midtby var han således blevet overfaldet af to hvide mænd, der begge bar Trump-kasketter med påskriften 'Make America Great Again' - de såkaldte MAGA-hatte.

Mens disse to mænd angiveligt tilsvinede Smollett verbalt og slog ham, placerede de et reb omkring skuespillerens hals og oversprøjtede ham med blegemiddel.

I dagene og ugerne efter 'overfaldet' modtog Jussie Smollett, som forudset masser af opmærksomhed fra både politikere, kendte kolleger samt nye og gamle fans.

En koncert i starten af februar blev udsolgt på rekordtid. Og med tårer i øjnene takkede Smollett ifølge avisen Chicago Tribune de fremmødte tilskuere for deres 'kærlighed og støtte'.

Her optræde Jussie Smollett ved en koncert i 2016. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters Vis mere Her optræde Jussie Smollett ved en koncert i 2016. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters

I over to uger behandlede politiet det brutale overfald som en såkaldt 'hadforbrydelse', mens støtten omkring Smollet blot voksede. Men så tog sagen en helt ny drejning.

Efter ti timers afhøring indrømmede to brødre fra det Nigeria, Ola og Abel Osundairo, at det var dem, der havde 'overfaldet' skuespilleren.

Med de fortalte også, at det var Jussie Smollett, der selv havde betalt dem og arrangeret hele 'hændelsen'.

Jussie Smollett tjente godt 400.000kroner pr episode af serien 'Empire'. Men han ville have mere. Foto: VALERIE MACON - AFP Vis mere Jussie Smollett tjente godt 400.000kroner pr episode af serien 'Empire'. Men han ville have mere. Foto: VALERIE MACON - AFP

Politiet har sågar fået fat i den personlige check på 3.500 dollar, som Mollett udskrev for at betale sine overfaldsmænd, der iøvrigt begge er sorte (i modsætning til Smolletts første vidneforklaring).

Brødrene har også overleveret kvitteringer for både MAGA-hatte og reb.

Ved et retsmøde torsdag løslod en dommer i Chicago den 36-årige skuespiller imod kaution på 100.000 dollar, og samtidig blev Smolletts pas beslaglagt.