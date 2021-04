»I can't breathe!«

Ordene minder os om en forfærdelige tragedie, hvor George Floyd sidste år blev kvalt under en voldsom anholdelse af amerikansk politi. En sag, der fik hele verden til demonstrerer mod racisme og forskelsbehandling.

Og nu viser en ny video en brutal anholdelse af en anden afroamerikansk mand, der ligeledes råber »I can't breath«, fordi politiet bruger hårde metoder. Det skriver Daily Mail.

Videoen, som man kan se øverst i artiklen, anholder politiet i den amerikanske delstat Ohio en mand og propper store mængder af sne i munden på ham, mens han ligger på maven med hænderne spændt i håndjern på ryggen.

Der er tale om den 26-årige Charles Hicks, der tidligt om morgen den 7. februar fik omringet sit hus af lokale betjente. Politiet skulle efter sigende have modtaget en anmeldelse fra en dame, der fortalte, at Charles Hicks havde truet hende med en kniv.

Charles Hicks og politiet har en meget lidt konstruktiv korrespondance, og Charles Hicks minder blandt andet politiet om, at de skal huske at sige til hans søn, at de slog ham ihjel.

Herefter hiver de ham på jorden og fylder hans mund med sne mindst tre gange. Charles Hicks gentager flere gange, at han ikke kan få vejret, mens han undskylder overfor politiet. Herefter hjælper politiet ham op at stå og fører ham væk. Og her stopper videoen.

Sidenhen er en efterforskning af den ene politimand John Turnure sat i gang. Han opsagde dog sin stilling den 31. marts.