Én detalje er faldet politiet for brystet efter Tom Hagens pludselige udmelding mandag aften.

Den 70-årige milliardær var nemlig ude og udlove en dusør på 10 millioner norske kroner for information, der kan køre til fundet af hans forsvundne kone.

Selvom politiet overordnet er positive over alle initiativer, som kan fremskaffe informationer i sagen, mener de dog, det er kritisk, at informationerne ikke bliver sendt direkte til politiet.

Det oplyser de ifølge flere norske medier - heriblandt VG og Dagbladet - i en pressemeddelelse.

Anne-Elisabeth Hagen har været sporløst forsvundet i næsten 600 dage. Foto: Privat

»Af principielle årsager kan politiet dog ikke støtte op om en fremgangsmåde, hvor andre end politiet kan bestemme, hvilke tips, der kommer direkte videre til politiet, som har ansvaret for efterforskningen,« siger Haris Hrenovica, anklager ved Øst politidistrikt og tilføjer:

»Det er vigtigt, at politiet på et objektivt grundlag kan vurdere alle tips op i mod det øvrige materiale, vi sidder på. En oplysning som fremstår uvæsentlig for andre, kan have stor betydning for efterforskningen.«

VG har været i kontakt med Tom Hagens forsvarsadvokat Svein Holden, som forsikrer, at alle tips, de modtager, som udgangspunkt vil blive videresendt til politiet.

Han fortæller, at de har valgt den pågældende fremgangsmåde, fordi de vil tage højde for, at nogle kan opleve det som mindre skræmmende at kontakte dem med potentielle tips end politiet.

Svein Holden forsikrer, at Tom Hagen ikke får mulighed for at sortere i tipsene, inden de bliver videresendt til politiet. Foto: TERJE PEDERSEN

Svein Holden fortæller desuden, at det kun er ham selv og én anden advokat i advokatfirmaet Hjort, som har tilgang til den mail-indboks, som tippene skal sendes til.

Han understreger, at Tom Hagen ikke vil få mulighed for at sortere i tipsene, inden de bliver sendt videre til politiet.

Det var i det norske tv-program 'Åsted Norge', som handler om uopklarede kriminalsager, at Tom Hagen - gennem sin advokat - mandag aften gik ud og udlovede en dusør på 10 millioner norske kroner for oplysninger, der fører til, at hans kone bliver fundet.

»Tom Hagen frygter, at Anne-Elisabeth Hagen ikke bliver fundet. Det er derfor, vi har besluttet at bruge simple tiltag for at finde ud af, hvad der er sket med hende,« sagde Tom Hagens forsvarsadvokat, Svein Holden, i tv-programmet, der løb over skærmen mandag aften.

Politiet arbejder ud fra den teori, at Tom Hagen har spillet en rolle i sin kones forsvinding og død. Foto: TERJE PEDERSEN

I programmet konfronterede værten, Jens Christian Nørve, forsvarsadvokaten med, at det lyder 'ganske underligt', at Hagen-familien går ud og udlover en kæmpe dusør for oplysninger, der kan føre til fundet af deres mor og kone.

Politiet arbejder nemlig ud fra den teori, at den 70-årige milliardær selv har spillet en rolle i sin kones forsvinding og død.

Hertil svarede Svein Holden, at han mener, det er ganske underligt, at Tom Hagen overhovedet er sigtet.

Siden den 70-årige norske rigmand blev anholdt og sigtet i sagen tilbage i slutningen af april, har han da også nægtet sig skyldig.