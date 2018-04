I fredags døde en af verdens største DJ’s. Svenske Avicii blev kun 28 år, og tirsdag kom politiet med en ny melding om superstjernens død.

Det skriver det svenske medie Expressen.



Det er endnu uvist, hvad den præcise dødsårsag er for DJ’en, der bærer det borgerlige navn Tim Bergling.



Han blev fundet død på sit hotelværelse i det arabiske land Oman den 20. April, det oplyste hans pressekontakt Ebba Lindqvist ifølge Dagens Nyheter.