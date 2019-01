Norsk politi havde to håb, da offentligheden for ni dage siden blev informeret om milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagens mystiske forsvinden 31. oktober.

Kun et af dem er blevet opfyldt.

Efter lange overvejelser valgte politiet at inddrage offentligheden for at få tip og oplysninger, som kunne hjælpe dem i efterforskningen af den opsigtsvækkende sag. Og for at få vished for, at 68-årige Anne-Elisabeth Hagen stadig er i live.

Siden har efterforskerne modtaget over 1000 tips fra både ind- og udland - præcis som politiet havde håbet. Men de har stadig intet hørt fra den forsvundne kvinde - eller hendes formodede kidnappere.

Derfor kommer politiet nu med en bøn til kidnapperne.

»Vi opfordrer gerningspersonerne om at tage kontakt til os. Vi beder blot om, at de giver os et livstegn. Det har vi ikke fået siden 31. oktober klokken 9:14, og det gør situationen meget udfordrende,« siger efterforskningsleder Christian Berge til norske Dagbladet.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem 31. oktober, mens hendes mand, milliardæren Tom Hagen, var på arbejde.

Det sidste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen kom klokken 9:14, den dag hun forsvandt. Her talte hun ifølge norsk politi i telefon med et familiemedlem.

Anne-Elisabeth Hagen har været væk siden den 31. oktober sidste år. Foto: Privat / NTB scanpix Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været væk siden den 31. oktober sidste år. Foto: Privat / NTB scanpix

Tom Hagen tog på arbejde klokken 09:00 og kom tilbage til boligen klokken 13:30. En halv time senere blev politiet kontaktet. Politiets teori er derfor, at hans hustru forsvandt i tidsrummet mellem 09:15 og 13.30.

Norsk politi har afhørt en alarmsælger, der sandsynligvis er en af de sidste, som har set Anne-Elisabeth Hagen i live, og flere personer, som har arbejdet i nabolaget. Blandt andet nogle håndværkere, der arbejdede i huset.

Men hverken afhøringerne eller de mange henvendelser fra offentligheden har ført til et gennembrud i sagen. To mænd er efterlyst, fordi overvågningsbilleder viser, at de gik rundt i området omkring Anne-Elisabeth Hagens mands - Tom Hagens - arbejdsplads den dag, hun forsvandt sporløst.

Politiet har fået flere henvendelser om de mystiske mænd, men ved endnu ikke, hvem de er.

An undated police handout shows Norwegian Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, who is the wife of real estate investor Tom Hagen, and has been kidnapped according to local media, Norway. Konen til en af Norges rigeste personer har været forsvundet siden oktober. Hun formodes kidnappet, og der kræves en stor løsesum udbetalt i digital valuta. Det skriver Ritzau, onsdag den 9. januar 2019.. (Foto: NTB SCANPIX/Ritzau Scanpix) Foto: NTB SCANPIX Vis mere An undated police handout shows Norwegian Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, who is the wife of real estate investor Tom Hagen, and has been kidnapped according to local media, Norway. Konen til en af Norges rigeste personer har været forsvundet siden oktober. Hun formodes kidnappet, og der kræves en stor løsesum udbetalt i digital valuta. Det skriver Ritzau, onsdag den 9. januar 2019.. (Foto: NTB SCANPIX/Ritzau Scanpix) Foto: NTB SCANPIX

»Nej, de er endnu ikke blevet identificeret. Men vi har fået mange tips, både i form af konkrete navne og anden information, som vi arbejder videre med,« siger Christian Berge.

Politiet arbejder stadig ud fra en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet kidnappet.

Da Tom Hagen kom hjem til huset i Lørenskog øst for Oslo den 31. oktober, hvor hun forsvandt, fandt han en seddel fra de formodede gerningsmænd.

Af sedlen fremgik der et krav om løsepenge og trusler om, at hans hustrus liv ville være i fare, hvis han kontaktede politiet.

Foto: VIDAR RUUD Vis mere Foto: VIDAR RUUD

Det var af frygt for Anne-Elisabeth Hagens liv, at politiet først informerede offentligheden 10 uger efter hendes forsvinden.

Familien har foreløbig fulgt politiets råd om ikke at efterkomme kravet om løsepenge.

I alt er over 100 personer afhørt, og politiet har fået omkring 800 tips i sagen.

Men det har endnu ikke kunnet løse gåden om, hvad der er hændt den forsvundne kvinde.