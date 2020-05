Hvem kan have hjulpet Tom Hagen med at skaffe hans kone af vejen og føre politiet på vildspor?

Det spørgsmål har ifølge norske medier fået politiet til helt konkret at tjekke flere personer i matadorens omgangskreds.

For han har en gammel Nokia. Ejer ikke en smartphone og er dårlig til at svare på sms'er.

Den norske rigmand er måske nok en dygtig forretningsmand, men når det kommer til apps, links og vedhæftede filer, er han ikke ligefrem first mover.

Den norske forretningsmand Tom Hagen er anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto)

Faktisk fremhæver flere, der kender ham, at hans digitale kompetencer lader en del tilbage at ønske.

Blandt andet hans forsvarer Svein Holden, som forleden gav udtryk for, at Tom Hagen i den grad er af den gamle skole, når det kommer til moderne teknologi.

»Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke gav mening at sende sms'er til ham, for dem kunne han ikke klare,« sagde han i et interview med NRK.

Derfor mener advokaten heller ikke, at milliardæren ville være i stand til at gennemføre et fup-nummer, som det, politiet mistænker ham for. Ja, hans manglende digitale evner er ifølge forsvareren i sig selv et bevis for, at det ikke er ham, der er gerningsmanden.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, tror ikke på, at hans klient har de digitale færdigheder, der skal til for at skabe det fupnummer, politiet mener, han står bag.

Da Hagens dengang 68-årige hustru Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra hjemmet i Lørenskog lidt uden for Oslo en oktoberdag i 2018, efterlod ukendte gerningsmænd et trusselsbrev, hvor de krævede en gigantisk løsesum i en såkaldt krypto-valuta.

Et faktum, der hele tiden har fået politiet til at antage, at de havde at gøre med professionelle bagmænd.

»Både kommunikationsformen og det at sende penge via platformen, som er brugt, er kompliceret. Det er et af kendetegnene ved denne sag og noget af det, som er nyt sammenlignet med andre sager. Det er derfor et centralt spørgsmål i efterforskningen: Hvem er det, som har sådanne kompetencer?« sagde politiinspektør Tommy Brøske til avisen VG tilbage i januar.

Norsk politi mener dog ikke, at Tom Hagens dårlige digitale kompetencer er et bevis for hans uskyld. Tværtimod føler de sig overbeviste om, at rigmanden har en eller flere medsammensvorne, som har hjulpet ham.

Tom og Anne-Elisabeth Hagens ægtepagt vækker opsigt efter, at han tirsdag blev anholdt og sigtet for at stå bag sin kones forsvinden. (Arkivfoto)

Ifølge VG er centrale vidner i sagen under afhøringer blevet spurgt til navne på personer i kredsen omkring Hagen, som kan have viden og evner til at hjælpe ham.

Avisen har også kendskab til, efterforskningen af en eller flere mulige med-gerningsmænd har ført til flere navne, som politiet har tjekket nærmere.

Tom Hagen nægter sig skyldig, og han og Anne-Elisabeths Hagens tre børn tror heller ikke, at deres far er noget at gøre med deres mors forsvinden. I sidste uge blev han varetægtsfængslet i fire uger. En kendelse, rigmanden nu forsøger at få omstødt.

Norsk politiet har endnu ikke udtalt, hvad de mener, Hagens motiv er, men parrets ægtepagt - som kun giver hustruen pebernødder i tilfælde af en skilsmisse - har skabt spekulationer i den norske presse.