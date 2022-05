40 74 56 68.

Det telefonnummer er i øjeblikket centralt i efterforskningen af den forsvundne Anne-Elisabeth Hagen.

Et helt bestemt sim-kort kan nemlig måske være den brik, som politiet leder efter for at løse mysteriet om den bortførte kvinde.

Det skriver avisen VG.

Anne Elisabeth Hagen forsvandt sporløst i 2018.

Det er nu fire et halvt år siden, den norske milliardærfrue forsvandt sporløst, og politiet mangler stadig det endelige gennembrud i sagen.

Siden den dag i oktober 2018, hvor hendes mand, Tom Hagen, en af Norges rigeste, kom hjem og fandt huset tomt, er der ingen, der har hverken set eller hørt fra den dengang 69-årige kvinde.

Tom Hagen er stadig sigtet i sagen, mistænkt for at have planlagt kidnapningen – og eventuelt også drabet – på sin hustru.

Han nægter sig skyldig.

Tom Hagen er blandt de rigeste i Norge.

Nu skriver den norske avis VG, at politiet leder efter et bestemt sim-kort, som de mener sad i den telefon, som blev brugt til at planlægge forbrydelsen.

Det pågældende telefonnummer blev brugt sammen med en stjålet paskopi og en falsk mailadresse til at oprette en konto på en kryptovalutabørs, skriver avisen.

Løsesummen, som de formodede kidnappere krævede til gengæld for at løslade Anne-Elisabeth Hagen, skulle netop betales i kryptovaluta.

Sim-kortet blev solgt i en nu nedlagt butik i Oslo.

Lykkes det politiet at finde ud af, hvem der købte sim-kortet, kan det ifølge VG fører dem direkte til den eller de personer, der bortførte Anne-Elisabeth Hagen den efterårsdag i 2018.