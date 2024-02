Politiet i London jagter en mand, der mistænkes for at kaste en ætsende substans i hovedet på en mor og hendes to døtre og forårsage potentielt livsændrene skader.

Manden ved navn Abdul Shokoor Ezedi er sidst set torsdag i det nordlige London, oplyser politiet ifølge Sky News.

En 31-årige mor og hendes døtre på tre og fem år er fortsat på hospitalet efter angrebet, som delvist er fanget på overvågningskamera og derudover er beskrevet af øjenvidner til Sky News.

Skaderne på ofrene kan være 'livsændrende' ifølge politiet, som bemærker, at moren kendte Ezedi i forvejen. Angrebet beskrives derfor som 'målrettet'.

Ezedi, der kommer fra Newcastle, skal angiveligt have tydelig skader i højre side af ansigtet, oplyser politiet, der anbefaler borgere at rette henvendelse, hvis de ser ham.

På overvågningsbilleder fra angrebet, som fandt sted onsdag aften, kan man se en mand køre ind i en kvinde med sin bil, åbne bagdøren og tage et barn ud af bilen.

Flere øjenvidner skred til undsætning, og flere af dem oplyser til Sky News, at kvinden råbte op om sine øjne.

»Manden kastede noget på kvinden. Hun skreg: 'Mine øjne! Mine øjne!,« fortæller et vidne.

Ifølge Sky News kan man på videoen se, at folk fra nabolaget kom ud af deres hjem for at jagte manden.

I alt er 12 kommet til skade under hændelsen, herunder fem politibetjente, der rykkede ud.

Tre kvinder og en mand kom også til skade og måtte på hospitalet medmindre brandskader.

Ezedi forsøgte angiveligt at flygte i en bil, som han dog kørte galt i, før han fortsatte flugten til fods, oplyser politiet.

Det er endnu uvist, hvad det er for en ætsende substans, kvinden og hendes døtre har fået kastet i hovedet. Det er dog langt fra første gang, at en sådan hændelse finder sted i Storbritannien.

Syre og andre ætsende stoffer er brugt flere gange i forskellige forbrydelser i Storbritannien, herunder hævn- eller såkaldte 'æresforbrydelser'.

Det er sket ofte nok til, at flere forhandlere i Storbritannien i 2018 frivilligt gik med til at forbyde salget af ætsende substanser til kunder under 18 år.

En femtedel af syreangreb i 2016 og 2017 blev begået af folk under 18 år, oplyser BBC.