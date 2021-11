Da de så personen iført en kasket komme kørende hen til huset, følte de sig sikre på, hvem det var.

Nu viser det sig, at det slet ikke var Brian Laundrie, som betjentene havde set sidde i bilen. Det var i stedet hans mor.

Det indrømmer North Port Police Department nu, skriver People og Herald Tribune.

Den 23-årige Brian Laundrie blev i begyndelsen af september 'en person af interesse' for politiet, da han pludselig dukkede op hjemme hos sine forældre i Florida – uden sin kæreste, Gabrielle 'Gabby' Petito, som han var taget afsted på en roadtrip med.

Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Foto: North Port Police Vis mere Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Foto: North Port Police

Han nægtede at besvare spørgsmål om, hvor hun var henne, og han afviste at ville mødes med politiet for at tale om sagen.

Politiets efterforskere begyndte ifølge People den 12. september at overvåge Laundrie-hjemmet, mens man forsøgte at få familien i tale – og den 16. september så de Brian ankomme hjem i den grå Ford Mustang.

Troede de. For det var faktisk ikke ham, der sad i bilen.

Det var i stedet hans mor, viser det sig nu.

Til Herald Tribune fortæller Joshua Taylor, der er pressetalsmand for politiet i North Port, at moderen, Roberta Laundrie, på det tidspunkt bar en kasket:

»Vi troede, det var ham. Men det var hende (moderen, red.), der var iført en kasket, og de har en meget ens kropsbygning,« forklarer han.

Til People forklarer han, at det var en »fejl«, men ikke en afgørende fejl for selve efterforskningen.

»Udover at skabe forvirring, ændrede det sandsynligvis ingenting,« forklarer Joshua Taylor.

Det vidste sig senere, at Brian Laundrie allerede den 13. september var forsvundet fra sine forældres hjem. Forældrene har gennem deres advokat forklaret, at sønnen havde sagt, at han den dag ville tage ud at vandre i Carlton Reserve. Men han vendte aldrig hjem igen.

Den 17. september tog forældrene gennem advokaten kontakt til politiet og fortalte, at de ikke havde set sønnen i tre dage.

Dagen forinden havde politiet ellers på et pressemøde oplyst, at man mente at vide, hvor han var – nemlig inde i forældrenes hus, som man holdt øje med.

Det skyldtes udover forvekslingen af mor og søn også 'den manglende samarbejdsvillighed fra familien', som ikke havde oplyst, at Brian ikke var hjemme, forklarer Joshua Taylor:

»Der er en god sandsynlighed for, at Brian allerede var død der. Men vi manglede stadig at finde ham. Vi ønsker bare, at folk skal få en forståelse for, hvorfor vi troede, at vi vidste, at Brian var i sit hjem,« siger han.

Den 20. oktober blev der fundet ligrester i naturreservatet Myakkahatchee Creek Environmental Park ikke langt fra Laundrie-familiens hjem.

Det er siden kommet frem, at man har identificeret liget som værende Brian Laundrie.

Det vides endnu ikke, hvordan han døde, men det formodes, at han døde kort efter, han forsvandt fra forældrenes hjem – og ifølge Joshua Taylor er det 'sandsynligt', at han allerede var død, da politiet lavede forvekslingen den 16. september.

Hans kæreste, Gabby, som ingen havde set siden slutningen af august, blev fundet død den 19. september. En obduktion viste, at hun var blevet kvalt og dræbt.

Politiet efterforsker fortsat sagen for at finde ud af, hvad der er sket.