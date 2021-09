Tre 21 år gamle seriemord er blevet opklaret af politiet i Florida, USA, som udtaler, at de tror, der er flere ofre for morderen.

Roberto Fernandes døde ganske vist i et flystyrt i 2005 – men betjente fra Florida Politi har endelig fået matchet hans dna til en række ofre fra starten af dette århundrede.

Liget af Kimberly Dietz-Livesey blev fundet i en kuffert ved siden af vejen nær Fort Lauderdale, Florida, i juni 2000. Det skriver Sky News.

To måneder senere blev Sia Demas' forslåede lig fundet i en sportstaske kun få kilometer derfra.

Fra venstre Jessica Good, Sia Demas og Kimberly Dietz-Livesey. Foto: Broward Countys Sheriffs Offiice Vis mere Fra venstre Jessica Good, Sia Demas og Kimberly Dietz-Livesey. Foto: Broward Countys Sheriffs Offiice

Og i august 2001 var det liget af Jessica Good, der blev fundet i havet nær Miami. Hun var blevet stukket ihjel.

Alle tre kvinder var prostituerede og havde problemer med narkotika.

Politiet fandt frem til Roberto Fernandes som mistænkt. Han arbejdede dengang for et firma i Miami, men flygtede straks til Brasilien, som ikke har udvekslingsaftale med USA.

I Brasilien blev Fernandes sigtet for at have dræbt sin kone. Men han klarede frisag ved at hævde, at han dræbte hende i selvforsvar.

Zach Scott fra Broward County i Florida udtaler, at konens familie var bitter, fordi Fernandes slap for tiltalen. De forsøgte måske at få ham dræbt som hævn.

Fernandes flyttede til Paraguay, men døde i et flystyrt og blev begravet i Brasilien.

I mellemtiden havde politiet i Florida begrænset succes med dna-beviserne fra de tre mord i de amerikanske arkiver, men da de fik adgang til de brasilianske arkiver, var heldet med dem.

De måtte dog først have en brasiliansk dommers tilladelse til at få Fernandes' lig gravet op – for at bevise, at han ikke havde lavet numre med sin død og begravelse.

Opgravningen viste, at Fernandes' lig rigtig nok lå i kisten, og dna fra resterne matchede de dna-prøver, der var foretaget i forbindelse med drabene i Florida.

Gregory Tony, sheriff i Broward County, siger, 'at retfærdigheden aldrig har en udløbsdato'.

»Jeg er sikker på, at der er andre sager derude. Der er ingen grænser for, hvor han kan have slået til.«