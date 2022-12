Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet i den amerikanske by San Francisco kan se frem til at bruge nye 'dræberrobotter' om ikke særlig længe.

Det er Board of Supervisors i San Francisco, der har stemt for at give byens politi afgang til at bruge robotter, som kan dræbe,

Det giver politiet tilladelse til i ekstreme tilfælde at indsætte robotter, der har eksplosiver.

Byens politi fortæller BBC, at de ikke i øjeblikket har nogen robotter med dræbende udstyr.

Denne tunesiske robot patruljerer en gade i hovedstaden Tunis, der er lukket ned på grund af coronavirus 1. april 2020. Foto: FETHI BELAID Vis mere Denne tunesiske robot patruljerer en gade i hovedstaden Tunis, der er lukket ned på grund af coronavirus 1. april 2020. Foto: FETHI BELAID

De oplyser dog også, at der kan komme scenarier i fremtiden, hvor en robot kan bruge dødelig kraft.

Ifølge dem, der går ind for den nye robotmetode, vil den kun blive brugt i ekstreme situationer.

De, der går imod, siger derimod, at det kan bruges som en yderligere militarisering af politiet.

Det blev vedtaget på et møde i tirsdags – og det blev specificeret, at betjentene kun kan/må bruge robotterne, efter at de har brugt alternative metoder.

Det blev også bestemt, at kun et begrænset antal højerestående politiofficerer kan/må give tilladelse til robot-brug.

San Francisco Police Department har for øjeblikket ikke nogen robotter med dødelig kraft.

Men de kan måske blive nødvendige i fremtiden.