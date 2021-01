Tidligt onsdag morgen rystede et jordskred i den norske kommune Gjerdrum hele landet – nu har man opgivet at finde flere mennesker i krateret.

»Det er med stor sorg, at jeg nu er nødt til at oplyse, at vi ikke længere har noget håb om at finde mennesker i live i lavinen her på Gjerdrum,« siger politichef Ida Melbo Øystese på et pressemøde fra kommunen tirsdag eftermiddag ifølge Dagbladet.

Man har frem til i dag erklæret ti mennesker døde. Tre er fortsat savnet.

Ida Melbo Øystese fortæller på pressemødet, at der nu ikke er mere at gøre. Redningsfolkene og politiet har gjort alt, hvad de kan.

Hun fortæller også, at obduktioner af ofrene viser, at de er døde relativt hurtigt efter skredet skete, og man forventer derfor også, at de tre savnede, man har opgivet at finde, er døde.

Jordskreddet er sket i et område, byen Ask, med en særlig type lerjord, som findes i blandt andet Norge, Sverige og Finland.

Når den type ler bliver overbelastet, kan der forekomme jordskred.

Ask er en lille by i kommunen Gjerdrum. Over 1000 personer er siden jordskreddet blevet evakueret i kommunen.