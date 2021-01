Politiet i London måtte torsdag sætte en stopper for en bryllupsfest i den nordlige del af byen. Brudeparret havde samlet omkring 400 mennesker.

Festen blev holdt på den ortodoks jødiske skole Stamford Hill, og da politiet ved 21-tiden kom forbi, havde man rullet samtlige gardiner ned for at skjule, hvad der foregik, skriver BBC.

Men det var alligevel tydeligt for betjentene, at der foregik noget, der lignede en fest, og da de indfiltrede fejringen flygtede folk fra stedet.

De, der afholdt festen, fik en bøde på 10.000 pund, hvilket svarer til cirka 83.500 danske kroner.

En talsperson for skolen har efter episoden fortalt, at de ikke vidste, der ville blive afholdt et arrangement på grunden. Man havde blot lånt lokalerne ud.

»Vi er meget forfærdede over, hvad der skete i aftes, og vi fordømmer det på det kraftigste,« lød det.

Skolens forhenværende rektor, rabbineren Avrahom Pinter, døde i april efter smitte med coronavirus, så man forstår slet ikke, hvordan nogen kunne finde på at holde så stor en fest.

Den øverste rabbiner i Storbritannien, Ephraim Mirvis, har på Twitter også fordømt episoden. Han mener, at majoriteten af alle britiske jøder er rystet over episoden. Også premierminister Boris Johnson kalder arrangørerne selviske.