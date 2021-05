Indonesisk politi har stoppet en narkotikabande, som har smuglet 2,5 ton metamfetamin ind i landet fra Afghanistan.

Værdien af narkoen er et svimlende beløb på over en halv milliard danske kroner.

Et af de formodede indonesiske bandemedlemmer blev skudt ved operationen. 17 andre, deriblandt en nigerianer, blev anholdt.

Politiet slog til ved en række razziaer i Aceh-provinsen og i hovedstaden Jakarta i løbet af de sidste par uger, skriver channelnewsasia.

Noget af den store mængde amfetamin var placeret i beholdere til mad, og andet var gemt ombord på både eller i aflåste rum på land.

Noget af den store mængde amfetamin var placeret i beholdere til mad, og andet var gemt ombord på både eller i aflåste rum på land.

Narkotikapolitiet fremviste deres fangst ved en pressekonference i Jakarta onsdag.

Nogle af smuglerne er allerede i fængsel, hvor de afsoner domme for narkotika. Nogle af dem er endda dømt til døden for at smugle narkotika.

Det er almindelig praksis i et land, hvor narkotikaforbrydelse bliver hårdt straffet, siger politiet.

Smuglerne, som sidder inde, er nøglepersoner i en smuglerring, der opererer, selvom lederne er i fængsel.

I 2018 fik indonesisk politi opsnappet to sendinger på i alt tre ton metamfetamin, der kom fra Taiwan.

I april fik 13 medlemmer dødsstraf for at smugle 400 kilogram metamfetamin ind i Indonesien. En straf, som mange både udenlandske og indonesere har fået.