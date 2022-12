Lyt til artiklen

Myndighederne holdt fredag aften pressemøde i drabssagen, hvor fire unge studerende fra Idaho på tragisk vis blev stukket ihjel med en kniv.

De bekræftede, at de havde anholdt den mistænkte, 28-årige Bryan Christopher Kohberger, i Pennsylvania, der fortsat befinder sig i Pennsylvania.

Desværre kan myndighederne ikke fortælle særlig meget, da den mistænkte endnu ikke har været i retten i Idaho.

Politiet takkede dog for de 19.000 tips, de havde modtaget fra folk. Det førte til hele 300 afhøringer

28-årige Bryan Christopher Kohberger er varetægtsfængslet i sagen. Foto: MONROE COUNTY CORRECTIONAL

Desværre kunne politiet ikke fortælle, hvad motivet bag mordene var. De kunne heller ikke afsløre, om den mistænkte kendte nogle af ofrene.

Politiet er dog sikre på, at gerningsmanden har slået de fire unge ihjel.

De lovede dog at fortælle mere, når sagen kørte for retten i Idaho.

Politiet i Moscow i den amerikanske delstat Idaho har indkaldt til pressemøde vedrørende nye oplysninger i sagen om de fire dræbte studerende.

I november blev de fire unge dræbt midt om natten, mens de sov i deres tre-etagers hus i byen Moscow i delstaten Idaho.

Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle.

Ofrene var 20-årige Ethan Chapin, Xana Kernodle og 21-årige Madison Mogen og Kaylee Goncalves.

De blev dolket i maven, mens de lå i deres seng om natten 13. november.

Retsmedicineren i Idaho, Cathy Mabbutt, vurderede samtidig, at der er tale om en yderst stor kniv.

»Det er det nødt til at have været. Ikke en lommekniv. Det må have været en større kniv,« fortæller hun og forklarer, at de fire unges skader »var ret omfattende«.

Politiet på drabsstedet. Foto: Zach Wilkinson

Hun forklarer også, at hun i de 16 år, hun har arbejdet som retsmediciner, ikke har set et lignende gerningssted:

»Vi har haft sager med flere drab tidligere, men intet som dette med fire collegestuderende,« siger Cathy Mabbutt.

Politiet har været på bar bund i lang tid, men nu er der altså nyt i sagen.