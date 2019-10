Styret i Hongkong opfordres til at indføre udgangsforbud efter voldsomme uroligheder på Kinas festdag.

Flere politiorganisationer i Hongkong opfordrer bystatens regering til at indføre udgangsforbud og genetablere andre magtmidler for at få kontrol over de folkelige demonstrationer, som har hærget Hongkong i månedsvis.

Det skriver Bloomberg News.

Opfordringen fra diverse politigrupper kommer, efter at Hongkong tirsdag - på 70-året for den kinesiske folkerepublik - blev ramt af voldsomme uroligheder.

Nyhedsbureauet AFP beskrev optøjerne som årets hidtil værste.

- I lyset af så massiv en række af voldelige hændelser er vi ikke i stand til på egen hånd at udføre vores arbejde uden passende tiltag og opbakning fra øverste sted, siger Lam Chi-wai, der er formand for organisationen af yngre politibetjente, i en erklæring ifølge Bloomberg News.

Hverken regeringen i Hongkong eller Kinas regering har udelukket brug af den slags nødretslove, men har indtil videre afholdt sig fra tage dem i brug.

Muligvis af frygt for, skriver Bloomberg News, at den slags tiltag vil være at kaste benzin på bålet, fordi befolkningen vil se det som endnu en begrænsning af deres frihedsrettigheder.

Hongkong var en britisk koloni frem til 1997, hvor den blev overdraget til Kina på betingelse af, at byen skulle forblive delvis selvstændig frem til 2047.

En 18-årig demonstrant blev såret af skud tirsdag, hvor der var store demonstrationer i gaderne. Det var første gang under de seneste måneders protester, at en person blev ramt af skud.

Desuden kom adskillige personer alvorligt til skade i konfrontationer med politifolk.

Vreden var rettet mod både Hongkongs førsteminister, Carrie Lam, og det kommunistiske Kina.

Demonstrationerne i Hongkong tog fart i begyndelsen af juni. Her protesterede borgerne over et nyt lovforslag, som ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Førsteminister Carrie Lam har siden trukket forslaget tilbage, men det har ikke lagt en dæmper på protesterne.

Både onsdag og torsdag har der igen været demonstrationer i Hongkong.

