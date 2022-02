Politiet i den canadiske by Ottawa har overværet, at våben er blevet bragt til byen. De kommer som en del af lastbilchaufførernes protester mod covid-19-vaccine, siger politiets chef, Peter Sloly, onsdag.

Han siger også, at hvis han beder militæret om at gribe ind, bliver det hele bare meget værre.

»Vi har set en indikation på, at skydevåben kommer ind i vores jurisdiktion som en del af demonstrationen allerede for halvanden uge siden,« siger Peter Sloly.

Han sagde også, at der var beviser for, 'at betydelige elementer fra USA deltager i finansieringen og organiseringen' af protesten. Det skriver Reuters.

Protesterende står på en trailer, mens lastbilchaufførerne og deres tilhængere kører forbi. Foto: PATRICK DOYLE

Dusinvis af lastbilchauffører protesterer mod covid-19-vaccinen – og de har blokeret alle centrale veje i byen i seks dage.

Beboerne er blevet sure på politiet, som de ser blot stå stille og intet gøre. Nogle af betjentene har endda fået taget selfier sammen med de protesterende.

Protesterne har ingen planer om at forlade byen, før regeringen stopper med at kræve, at folk bliver vaccineret.

Politiet på den anden side nægter at stoppe protesten. Det risikerer at gøre spændingerne endnu større.

En protesterende råber højt, da han forlader Parliament Hill i Ottawa, Canada. Foto: BLAIR GABLE

De siger, at de undersøger rapporter om kriminel adfærd, og har foreløbig anholdt tre mennesker.

»Vi ser på enhver tænkelig mulighed, og det inkluderer også militærhjælp,« siger Sloly.

Demonstrationen begyndte for over en uge siden for at tvinge regeringen og premierminister Justin Trudeau til at opgive vaccinationen af lastbilchauffører, der krydser grænsen til USA.

Den er siden blevet en mere populistisk anti-Trudeau-bevægelse.

En lastbilchauffør taler med en betjent fra Ottawa. Foto: BLAIR GABLE

I Canadas vestlige provins Alberta gik politiet i tirsdags i aktion mod nogle lastbilchauffører ved grænsen til USA. Men politiet måtte trække sig tilbage efter et slagsmål med nogle chauffører.