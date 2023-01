Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Han er muligvis klodens dummeste person.«

Sådan lød ordene fra Grady Judd, der er sherif i Polk Pokey County i den amerikanske stat Florida, i onsdags under en pressekonference, skriver Dagbladet.

Sheriffen henviser til Martin Gonzales-Garcia på 23 år, der i weekenden blev fanget af det lokale politi, da han sammen med sin kæreste var i gang med et indbrud.

Det kriminelle pars handlinger i lørdags var da også så groteske, at det til sammenligning får Kjeld og Yvonne i Olsen Banden til at ligne genier.

Og det lokale politi hos Polk Pokey County, har da også lavet et noget spøjst indlæg på Facebook om parret.

Lad os se på gennemgangen af parrets kriminalitet i lørdags.

Martin Gonzales-Garcia var allerede efterlyst for røveri af en butik i byen Poinciana, da politiet lørdag kunne se på en videoovervågning fra butikken, at den 23-årige mand havde lavet et nyt røveri i samme butik tidligere på dagen.

Altså ikke særlig smart at begå flere røverier i samme butik.

Men herefter tog det hele en langt mere grotesk drejning.

Senere lørdag fik det lokale politi nemlig et nødopkald fra et hus i byen, men der var ingen, der sagde noget, da den vagthavende hos politiet tog telefonen.

Da politiet kom ud til huset viste det sig, at den efterlyste Martin Gonzales-Garcia var tilstede sammen med sin 22-årige kæreste Ashializ Roldan-Oscasio.

De var begge i gang med at begå indbrud i huset, så politiet anholdte begge på stedet.

Det hele kulminerede, da Ashializ Roldan-Oscasio efter anholdelsen skulle forklare, hvorfor der blev ringet til politiet fra telefonen i huset, mens de var i gang med indbrud.

Ashializ Roldan-Oscasio forklarede simpelthen, at hun havde ringet til politiet, fordi hun og Martin Gonzales-Garcia havde brug for at få flyttet ejendele fra huset og ud i lufthavnen.

De havde nemlig tænkt sig at tage en weekend i New York, og så var det nødvendigt med transport ud til lufthavnen, så de kunne få alle de stjålne møbler med, og det kunne politiet jo så hjælpe dem med.

»Vi troede, hun lavede sjov,« siger sheriffen Grady Judd om den 22-årige kærestes historie om flytning af møbler og en tur til lufthavnen.

Til pressen kommer sheriffen fra Florida da også med en lille stikpille til borgerne i Amerikas største by.

»Man skal næsten være fra New York for at lave sådan noget,« lyder det fra sheriffen.