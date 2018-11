Politiet så noget, de ikke havde regnet med, da de i en lille båd nærmede sig 'den forbudte ø', North Sentinel Island.

På behørig afstand iagttog de i fredags gennem kikkerter, hvordan en håndfuld øboere havde forsamlet sig på strandbredden. Der stod de så – stammefolket, som lever et mystisk og nærmest ubeskrevet liv – bevæbnede med spyd, buer og pile. Som om de forsvarede et eller andet.

Men hvad?

Det er muligvis liget af den amerikanske missionær John Allen Chau.

Formentlig, tør man også godt skrive.

Alt tyder nemlig på, at han – blot 26 år gammel, men stærk i troen – blev dræbt af de indfødtes pile under et forsøg på at sprede det kristne budskab på øen ud for den indiske kyst.

Men heller ikke det ved vi med sikkerhed.

»Denne sag er den mærkeligste og sværeste i mit liv,« siger politichefen Dependra Pathak meget rammende ifølge New York Times.

For det er nemlig ikke sådan lige til at komme ind på øen med den utrolige historie og få hentet liget, så flere af de mange spørgsmål kan blive besvaret. Enkelte antropologer har ligefrem kaldt missionen umulig.

»Sentineleserne var på vagt. De patruljerede på stranden på det samme sted, som John blev dræbt,« siger politichefen.

Øboerne beskytter deres ret til at være sig selv, og det har de gjort i mere end 100 år. Kun få dusin mennesker lever der. Totalt isoleret og faktisk også beskyttet af indisk lov, der forbyder udefrakommende at forstyrre livets gang på øen.

Den beskyttelse kender de indfødte sikkert ikke til, så de passer på sig selv.

»Vi kan ikke påstå, at vi har gjort andet end at forøge deres generelle frygt for – og fjendtlighed mod – alle, der kommer forbi,« skrev den britiske officer Maurice Vidal Portman i sin bog fra 1899.

Det blev konklusionen, efter han i sin fascination af et folk, der spiste rødder og skildpadder, havde taget flere af dem med sig til en større ø. Det endte frygteligt. De voksne sentinelesere blev syge og døde, og han bragte børnene tilbage til North Sentinel Island.

Siden er de mennesker, der en sjælden gang har nærmet sig, blevet mødt med flyvende pile. Heriblandt en instruktør på en National Geographic-dokumentar, der i 1970erne blev ramt i det ene ben.

Siden har der ikke været meget at berette om fra øen, der har fået lov til at leve sit eget mærkværdige liv.



Indtil i onsdags altså, hvor de indiske myndigheder offentliggjorde historien om John Allen Chau.

I sin dagbog skrev den 26-årige amerikaner i dagene før sin død, at han ikke ville dø på øen. Men han kendte risikoen, og måske var det også derfor, at han allerede forlods bad sine forældre om at tilgive hans formodede drabsmænd:

»Jeg beder jer: Vær ikke vrede på dem eller Gud, hvis jeg bliver slået ihjel.«

Den tilgivelse har familien allerede givet i et opslag på Instagram, hvor de samtidig beder om, at de fiskere, der er fængslet for at hjælpe John Allen Chau, bliver løsladt.

»Han tog af sted af egen fri vilje, og hans lokale kontakter skal ikke retsforfølges for hans handlinger.«