Den danske eks-rocker og nuværende formand for TBM Scandinavia Michael Green har været i dialog med politiet i forbindelse med den yderst omtalte forsvindsvingssag i Norge.

Her forsvandt milliardær-fruen Anne-Elisabeth Hagen på yderst mystisk vis den 31. oktober sidste år.

Michael Green bekræfter over for B.T., at han fredag mødtes med politiet for at snakke om den forsvundne 69-årige kvinde.

Den tidligere kriminelle dansker, som i de sidste ni år har fungeret som formand for organisationen for tidligere bandemedlemmer, afviser dog at give uddybende detaljer fra samtalen.

Michael Green, eks-rocker og talsmand for foreningen af tidligere bandemedlemmer, TBM, har mødtes med norsk politi i opsigtsvækkende sag om forsvundet milliardærfrue. Foto: Esben Salling Vis mere Michael Green, eks-rocker og talsmand for foreningen af tidligere bandemedlemmer, TBM, har mødtes med norsk politi i opsigtsvækkende sag om forsvundet milliardærfrue. Foto: Esben Salling

Det var TV 2 Norge, der som de første afslørerede, at Michael Green har mødtes med politiet. Mediet kunne tidligere fredag desuden berette, at Michael Green for tre uger siden også deltog i et andet møde i forbindelse med forsvindingssagen.

Til stede til dette møde var Anne-Elisabeth Hagens mand, Tom Hagen, samt Tom Hagens advokat, Svein Holden. Mødet fandt sted den 24. september. Det varede angiveligt mere end to timer og blev holdt på advokatens kontor i Oslo.

Også dette bekræfter Michael Green over for B.T.

'Jeg kan bekræfte, at som TV 2 tidligere i dag har beskrevet, at det er korrekt, at der for tre uger siden har fundet et møde sted hos Advokat Svein Holden. Ligeledes kan jeg bekræfte, at det er korrekt, at jeg i dag (fredag, red.) - efter TV2 Norges sag i morges - har talt med Norsk Politi - mere eller andet kan jeg ikke kommentere om det,' skriver han i en mail og fortsætter:

ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Vis mere ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen.

'Hvad der blev drøftet på omtalte møde for tre uger siden, kan jeg heller ikke oplyse om. Det må være advokat Svein Holden, I må spørge om dette. Det er op til ham, om han ønsker at oplyse om mødets indhold,' afslutter han.

Michael Green blev i 2007 idømt otte års fængsel for blandt andet narkosalg, trusler og våbenbesiddelse. Han blev prøveløsladt i 2011.

Norsk politi afviser overfor TV 2 Norge at kommentere på fredagens møde med Michael Green. De afviser ligeledes at kommentere mødet den 24. september, da de ikke selv var repræsenteret på mødet.

Om under to uger er det et år siden, at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem uden for Oslo.

Hendes mand, Tom Hagen, har en formue på 1,9 milliarder norske kroner og betragtes som en af Norges rigeste mænd.

Sidste livstegn fra 69-årige Anne-Elisabeth Hagen var den 31. oktober 2018 klokken 9.14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem. Da Tom Hagen kom hjem fra arbejde klokken 13, var hun væk.

Tilbage lå en seddel med et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville blive udsat for skade, hvis Tom Hagen kontaktede politiet.

På grund af fundet af sedlen frygtede politiet længe, at der var tale om en kidnapningssag, men politiet har siden ændret teori og formoder nu, at Anne-Elisabeth Hagen kan være blevet udsat 'for en alvorlig forbrydelse' og være blevet dræbt.