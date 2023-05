Det er ikke gået nogen af verdens mediers næse forbi, at politiet følger et nyt spor i sagen om Madeleine McCanns forsvinden og formodede død.

Tirsdag har politiet ledt ved en sø, der ligger cirka 50 kilometer fra, hvor hun forsvandt for 16 år siden.

Tirsdag aften skriver britiske BBC, at politiet har fjernet og fragtet 'en række poser' væk fra området.

Omkring frokosttid gravede mere end 20 betjente ved siden af ​​reservoiret. En del poser blev som sagt taget væk fra søgeområdet, selvom det ikke vides, hvad der er i dem.

Mellem 20 og 30 betjente, flere af dem i uniform, blev dagen i gennem set i området ved Arade-dæmningen.

Et blåt telt er også blevet sat op af politiet, og området blev spærret af for pressen og offentligheden. Øjenvidner fortæller, at politiet lige før klokken 8 tirsdag morgen startede en eftersøgning i et område få kilometer fra teltet.

Skrænten og søen er bare et af de fire interesseområder, som politiet vil søge i, skriver BBC.

Madeleine McCann har været forsvundet i 16 år. Foto: Handout Vis mere Madeleine McCann har været forsvundet i 16 år. Foto: Handout

Dagen igennem har politiet blandt andet ledt på skrænterne rundt om sø og med gummibåd i vandet.

»Portugisisk politi vil foretage en grundig og meget omhyggelig søgning af området i dag. De vil blive opdelt i fire hold, som vil fokusere på en jordsøgning. Det vil være meget omhyggeligt og udtømmende,« lød det i en officiel melding.

Årsagen til den nye eftersøgning kommer efter, at politiet har fået en ny ledetråd at gå efter.

Tysk politi har nemlig angiveligt fået fat i videoer og billeder, der menes at være blevet fundet begravet i en 'hemmelige hule' i en forfalden fabrik i den tyske landsby Neuwegersleben, der ligger lidt udenfor Hannover.

Det blå telt, som politiet har sat op. Foto: Foto: Filipe Amorim/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det blå telt, som politiet har sat op. Foto: Foto: Filipe Amorim/AFP/Ritzau Scanpix

Det nye materiale skulle angiveligt være blevet begravet af den hovedmistænkte, Christian Brueckner.

Den tyske statsborger Christian Brückner har længe været mistænkt i sagen. Han afsoner allerede en dom for at have voldtaget en kvinde i 2005 i samme område i Portugal, hvor Madeleine McCann forsvandt i 2007.

Christian Brückner nægter selv at have noget med Madeleine McCann-sagen at gøre.

Ifølge politiet færdedes Christian Brückner ofte i området omkring reservoiret, som da også blev undersøgt af dykkere helt tilbage i 2008 – uden resultat.

Denne gang skulle det ikke være i selve vandreservoiret, men området i nærheden af det, politiet leder efter Madeleine McCann.