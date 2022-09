Lyt til artiklen

For bare et par timer siden offentliggjorde politiet en helt særlig video af den mand, der myrdede niårige Olivia Pratt-Korbel.

Og nu deler de også den rute, morderen tog, da han flygtede fra stedet.

Alt det i håb om at få flere oplysninger i sagen. Politiet håber, at folk måske kan genkende, hvad han har på. Det kan også hjælpe folk med at huske, om de har set ham i området natten efter drabet.

»Vi ved, han klatrede ind i og gennem folks haver for at undgå at blive set,« fortæller Mark Kameen ifølge The Independent.

Foto: Merseyside Police

Indtil videre er to personer blevet anholdt i sagen, men begge er siden blevet løsladt mod kaution.

Politiinspektør Mark Kameen har tidligere kaldt »denne mand giftig«.

»Han er giftig for vores samfund, og hvis du beskytter ham, er han giftig for dig og dine familie,« siger han.

Den niårige Olivia blev et helt uskyldigt offer i noget, der sandsynligvis var et internt opgør i byens kriminelle miljø.