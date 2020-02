Det norske politi tror ikke længere på, at milliardær-konen Anne-Elisabeth Hagen stadig er i live, men alligevel fortsætter efterforskningen ovenpå hendes forsvinden.

Seneste nyt i sagen er, at politiet har fået svar på en række DNA-prøver, der forhåbentlig kan hjælpe dem på sporet af, hvad der er sket med milliardær-konen.

Overfor det norske medie VG bekræfter efterforsker Tommy Brøske, at politiet har modtaget og stadig modtager svar på politiets indsendte DNA-prøver.

Ifølge mediet er prøverne indsamlet fra genstande i Hagen-ægteparrets hus i Lørenskog lidt uden for Oslo.

Svarene fører dog ikke nødvendigvis til et gennembrud i sagen. For ifølge Tommy Brøske, kan der være behov for at få taget flere prøver i fremtiden, da han kalder sagens efterforskning for en 'dynamisk proces'.

»Det indebærer blandt andet, at vi undervejs kan have behov for at indsende nye prøver, eller sætte nye spørgsmål til allerede indsendte og besvarede prøver,« siger han og fortsætter:

»Det er derfor ikke unormalt, at der ventes på svar på forskellige henvendelser undervejs.«

Selvom de nye prøver ikke nødvendigvis fører til en opklaringen af sagen, er der stadig optimisme at spore hos politiet.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 2018. Foto: HANDOUT Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 2018. Foto: HANDOUT

Blandt andet fordi politiet gennem de seneste 15 måneder er kommet på sporet af en eventuel gerningsmands Sprox-sko, som der er fundet spor af i Hagen-huset.

Ligeledes har man fundet et trusselsbrev, en konvolut, strips og flere af Anne-Elisabeth Hagens personlige ejendele, som alle er nøje undersøgt for DNA-spor.

Efterfølgende har politiet i Norge fundet frem til, hvor flere af genstandene er blevet købt.

Ifølge VG mangler politiet dog stadigvæk at kunne knytte genstandene til en person, hvorfor det endelige gennembrud i sagen stadig lader vente på sig.

Anne-Elisabeth Hagen blav meldt savnet den 31. oktober 2018, da hun i en alder af 69 år forsvandt fra sit hjem på Fjellhamar i Lørenskog.

Efterfølgende fandt man et trusselsbrev i huset, hvor man forklarede, hvordan forhandlingerne skulle foregå, hvis milliardær-konen skulle vende tilbage.

Politiet har derfor siden forsvindingen arbejdet ud fra en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet kidnappet.

Hun har i en årrække været gift med den norske milliardær Tom Hagen.