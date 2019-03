Formodet gerningsmand har skrevet manifest, men det er for tidligt at sige noget om motiv, siger politichef.

Politiet i Christchurch har endnu ikke sat tal på, hvor mange mennesker der er dræbt i angrebet mod to moskéer i byen, men der er tale om et "betydeligt" antal sårede og dræbte.

Det siger byens politichef, Mike Bush, på et pressemøde fredag morgen dansk tid.

En video, som cirkulerer på internettet, viser foruroligende optagelser fra den ene af moskéerne, hvor gerningsmanden går gennem bygningen og skyder de tilstedeværende en efter en.

Politiet i Christchurch advarer folk mod at se den brutale video og dele den på nettet.

Fire personer - tre mænd og en kvinde - er i politiets varetægt, oplyser Mike Bush. Han vil endnu ikke udelukke, at der er flere gerningsmænd.

Bush tilføjer, at det er for tidligt for politiet at sige noget om motivet.

En mand, der har taget skylden for skyderierne, har lagt et 74 siders indvandringskritisk manifest på nettet, hvor han forklarer sin baggrund og sit motiv for angrebet, skriver AP.

Efter skyderierne i og ved to moskéer i Christchurch har politiet uskadeliggjort et antal bomber, der er fundet i biler i byen.

De skoler, der var lukket ned i byen, er nu åbnet igen. Det skriver politiet på Twitter. Det betyder, at nervøse forældre kan hente deres børn.

Eleverne blev holdt inde på skolerne, mens der var skyderi mod de to moskéer i byen. Politiet er fortsat massivt til stede i hele byen, skriver politiet på Twitter.

Politiet har advaret alle og bedt dem holde sig fra moskéer i hele New Zealand.

Der er ingen oplysninger om danske sårede eller tilskadekomne ved skyderiet i New Zealand, oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice fredag morgen.

Udenrigsministeriet følger sagen tæt og opfordrer alle danskere i området til at kontakte deres pårørende, hvis de er o.k.

Hvis man er i New Zealand og har behov for at assistance bør man kontakte ambassaden i Canberra eller Udenrigsministeriets Borgerservice.

/ritzau/