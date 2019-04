Britisk politi har affyret skud mod et køretøj i det vestlige London.

Det sker, efter at en bilist tilsyneladende med overlæg flere gange kørte ind i den ukrainske ambassadørs bil, der holdt parkeret i området omkring Holland Park.

Ingen kom til skade og hændelsen bliver ikke behandlet som terrorrelateret, oplyser politet Scotland Yard til SkyNews.

Ifølge mediet oplyser den ukrainske ambassade, at politibetjente var kaldt til Holland Park kl. 10 i morges, hvor de forsøgte at blokere den pågældende bil, men den blev angiveligt ved med at ramme ambassadørens bil, der var parkeret udenfor den ukrainske ambassade.

Politiet åbnede derfor ild mod bilen. En mand i 40'erne blev anholdt og taget til en politistation for at undersøge bilistens mulige motiv, skriver mediet.

Den ukrainske ambassadør, Natalia Galibarenko, var ikke på ambassaden på tidspunktet og ingen kom til skade.

