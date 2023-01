Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvem er denne mand?

Politiet i Dorset i Sydengland ved det ikke.

Manden blev fundet ved vandkanten ved Weymouth på den engelske sydkyst 28. september, men endnu er det ikke lykkedes at identificere ham, skriver BBC.

Manden beskrives som værende omkring 50 år gammel, cirka 175 centimeter høj og slank, og han havde langt hår og et stort brunt fuldskæg, da han blev fundet.

Han taler øjensynligt med østeuropæisk accent, og politiet troede i første omgang, at hans modersmål var lettisk.

Han blev fundet med en sort rygsæk og bar en sort motorcykelhjelm uden visir, en sort skjorte, sort læderjakke, sorte bukser og brune støvler.

Sådan så manden ud, da han blev fundet i Weymouth i september 2022. Foto: Dorset Politi. Vis mere Sådan så manden ud, da han blev fundet i Weymouth i september 2022. Foto: Dorset Politi.

Nu beder politiet i Dorset endnu en gang offentligheden om hjælp til at identificere manden ved at udsende et nyt foto (det øverste i artiklen).

»Vi har fortsat med at efterforske og forsøge at fastslå denne mands identitet, og det har inkluderet både Interpol og andre partnerbureauer,« siger politiofficer Becky Barnes fra Dorset Politi ifølge BBC.

»Men vi er stadig ikke i stand til at bekræfte en identitet for denne mand, og han har ikke været i stand til at fortælle os, hvem han er, eller give os nogen information om, hvor han er fra eller om sin familie,« siger Becky Barnes desuden.

Manden er fortsat i de britiske socialmyndigheders varetægt.