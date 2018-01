En australsk far blev meget bekymret, da hans søn ikke var kommet hjem efter en bytur med sine venner i Sydney i Australien. Faderens intuition fik ham til at leje en helikopter, og det skulle vise sig at være et yderst heldigt valg. Det skriver Sky News.

Faderen Tony Lethbridge blev voldsomt bekymret, da hans 17-årige søn Samuel ikke var vendt hjem til familiens hjem i Lake Macquarie i New South Wales nord for Sydney som ventet.

Sønnen var lørdag taget i byen med sine venner i Sydney, men søndag var han ikke dukket op i hjemmet. Nogle folk forsøgte at overbevise faderen om, at sønnen var løbet hjemmefra, men det troede han ikke på. Hans intuition sagde noget helt andet.

Tony Lethbridge frygtede, at hans søn var kørt galt på landevejen på vejen hjem og anmeldte sagen til politiet. Men da der ikke blev handlet hurtigt nok, tog han sagen i egen hånd. Han huskede nemlig et tidligere dødsfald på landevejen, hvor bilvraget ikke var blevet fundet hurtigt nok til, at den tilskadekomne fik hjælp.

Han tog derfor ned til firmaet Skyline Aviation Group, der flyver med helikoptere. Den bekymrede far forklarede sin frygt, og at han havde brug for en helikopter til at lede efter sønnen.

Tony Lethbridge forklarede, at han kun havde 1000 australske dollar på sig (svarende til 4843 kroner,red.), og om det ville være nok. Normalprisen for en flyvning er på 1200 dollar, men ejeren ville gerne hjælpe og gik med til den lavere pris.

Og faderens intuition holdt stik.

Kun 15 minutter inde i flyveturen fik man øje på det, man ledte efter – sønnen Samuels bil, der var kørt galt.

Her ses bilen med Samuel Lethbrige sprærret inde i den. Foto: NSW ambulance Her ses bilen med Samuel Lethbrige sprærret inde i den. Foto: NSW ambulance

Bilen var røget omkring 20 meter væk fra vejen og ud i et buskads, så den ville have været noget svær at se fra vejen.

Det var dog ikke Tony Lethbridge selv, der fik øje på bilen. Han bliver hurtigt dårlig af at flyve, så det var i stedet hans bror, Michael Lethbridge, der tog med piloten ud at flyve.

»Den (bilen, red.) var ret nem at se fra luften. Men den ville have været næsten umulig at se fra vejen, da den var under vejniveau,« fortalte piloten Lee Mitchell ifølge Sky News.

Michael Lethbride fortalte ifølge Sky News til den australske radiostation Melbourne Radio 3AW, hvor bange han var, da han som den første skulle gå over for at se, om hans nevø var i bilen.

»Jeg havde virkelig ikke lyst til at gå (derover, red.). Jeg var bange for, hvad jeg ville finde. Men som jeg gik tættere på, så jeg Sams’ hoved bevæge sig,« fortalte han i radioen og forklarede, at han derefter blev meget glad.

Ifølge Sky News blev Samuel fundet i den forulykkede bil hele 30 timer efter ulykken.

Teenageren blev skåret fri fra bilen og blev siden bragt til hospitalet, hvor hans tilstand beskrives som alvorlig. Blandt andet har han brækket en del knogler.