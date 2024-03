Émile på bare to år forsvandt sporløst i juli sidste år i landsbyen Haut-Vernet. Men politiet har ingen planer om at stoppe med at lede efter drengen.

Tværtimod.

Der bliver fortsat brugt enorme ressourcer på at finde ud af, hvad der er sket med drengen, siger politiefterforsker Christian Rodriguez til den franske radiokanal RTL.

»Vi har brugt, og bruger stadig, betydelige ressourcer i sagen. Vi giver aldrig op,« siger Rodriquez i interviewet.

Den kun 2-årige Émile har været forsvundet siden juli. Foto: Foto: Gendarmerie Nationale

»Vi har 20 efterforskere, der arbejder på fuld tid på drengens forsvinden. Der arbejdes metodisk på sagen, og vi har ikke råd til at gå glip af et enkelt spor.«

8. juli 2023 blev Émile passet af sine bedsteforældre.

Han legede stille og roligt i haven, mens bedsteforældrene pakkede bilen og gjorde klar til udflugt. Men det blev aldrig til nogen udflugt.

Pludselig var Émile forsvundet, hvilket igangsatte en storstilet eftersøgning med støtte fra fransk militær, der blev omtalt i diverse medier verden over.

Til trods for eftersøgningen har ingen set Émile i live siden den julidag. Derfor bliver Christian Rodriguez stillet et oplagt af spørgsmål af RTL.

Kan Émile være i live?

»Vi ved det ikke – men det kan være en mulighed,« siger han.

Teorierne om, hvad der kan være sket med lille Émile, har været flere fra dag et.

Fransk militær ledte intenst efter Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Han forsvandt i et markpræget område, hvor der i juli er meget aktivitet fra traktorer og mejetærskere. Det har derfor været fremme i franske medier, at Émile kan være død i en ulykke.

Og at det efterfølgende skulle være blevet camoufleret som en forsvinding. Det er der dog ikke fundet beviser på.

Politiet har også tidligere undersøgt, om nogle havde befundet sig i byen henover sommeren, som man ikke var klar over. Kunne nogle have taget den lille dreng, var det, man ville undersøge.

Det fik borgmesteren til at lukke landsbyen for udefrakommende i august og september, ligesom samtlige af byens borgere er blevet afhørt.

Hundredvis af frivillige har ledt efter Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Nogle i timevis.

Og endelig har en 17-årig også været i søgelyset. Angiveligt, fordi han havde et skænderi med Émiles bedstefar kort inden drengens forsvinding.

Dog er der intet, som har givet det endelige gennembrud. Ingen har heller været sigtet i sagen.

Omvendt er der heller ikke fundet spor, som peger i retning af, at Émile skulle have været udsat for en forbrydelse.

Derfor har politiet holdt – hvilket de stadig gør – alle muligheder åbne.