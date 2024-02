Det amerikanske ægtepar Kathy Brandel og Ralph Hendry er blevet overfaldet på deres egen yacht – og nu frygtes de dræbt.

Det er i hvert fald politiets teori om, hvad der er sket med parret, som nu snart har været savnet i ti dage.

Ifølge flere medier, herunder CNN og AP News, er ægteparret blevet overfaldet på deres yacht af tre personer, som er flygtet fra fængslet i Grenada og siden har været på flugt fra politiet.

Politiet mener, at de under deres flugt kaprede en yacht ude på Det Caribiske Hav.

Parret ombord på deres båd. Foto: Familien. Vis mere Parret ombord på deres båd. Foto: Familien.

Her skulle de have overfaldet ægteparret, som ejer yachten, og udsat dem for vold.

I hvert fald har politiet fundet tegn på tumult og mulige blodspor på båden, som blev fundet drivende rundt i havet. Men ægteparret er forsvundet.

Politiet formoder derfor, at ægteparret er blevet kastet over bord – og de frygtes dræbt.

De tre mistænkte gerningsmænd sad fængslet i Grenada. Sigtet for røveri, vold og voldtægt.

De flygtede under ukendte omstændigheder – det er dog siden lykkedes politiet at fange dem igen, og de mistænkte samarbejder nu med politiet i efterforskningen og eftersøgningen.

Politiet er dog ikke kommet nærmere, hvad der præcist er sket med ægteparret.

I dagevis har myndigheder, i form af luft- og søpatruljer, ledt forgæves efter parret.

Og det fortsætter man med, lyder meldingen.

CNN har også talt med Kathy Brandels søn, Nick, som forklarer, at parret er erfarne på havet.

For mange år siden solgte de deres hjem og har boet på yachten lige siden.

Og selvom han lytter til myndighederne, så holder sønnen håbet om at finde dem i live intakt.

»Vi gør vores bedste for at finde ud af, hvad der er sket. Forhåbentlig finder vi dem strandet et sted og i god behold,« siger han.