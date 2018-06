Noget tyder på, at en person har været ude for en forfærdelig ulykke i Oslofjord, Norge – i hvert fald har man gjort et fund af en sejlbåd uden personer ombord midt på vandet.

En stor eftersøgning blev tidligere fredag igangsat i Oslofjord, da der klokken 14.30 kom en melding fra norsk redningstjeneste. De havde nemlig fundet et sejlskib uden kaptajn ombord og er bange for, at personen er faldet i vandet, skriver norske Dagbladet.

Båden blev fundet klokken 14.25 med sejlene nede, mens motoren kørte.

Båden der blev fundet uden personer ombord på Oslofjord Foto: HRS

Myndigheder og frivillige har siden fundet ledt efter en eller flere personer i vandet, men indtil nu er der ikke fundet nogen mennesker. Også en helikopter er sat i luften for at lede.

»Der er en stor eftersøgning i gang med flere både i vandet også frivillige både. Spor på sejlbåden tyder på, at der har været en person ombord,« siger driftschef i redningstjenesten, Gjermund Stokkeli, til Dagbladet.

Personen, der står som ejer af båden, har politiet prøvet at finde frem til. Han er endnu ikke fundet, og de pårørende til ham er underrettet. Båden har oprindeligt havn i Oslo, og politiet mener, den er sejlet derfra og mod syd.