De ligger der alle sammen som meget dyre perler på en guldsnor. Gucci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. You name it.

Nogle af verdens dyreste designerbutikker er alle samlet på Rodeo Drive i Beverly Hills i Californien, og danske Bang & Olufsen har også en mondæn forretning liggende på den fornemme adresse.

Men de lokale myndigheder frygter allerede nu, at bydelen vil blive samlingspunkt for eventuelle optøjer, når USA går til valg den 3. november.

Derfor har de besluttet at afspærre den eksklusive indkøbsgade og lukke den af for offentligheden både på valgdagen og dagen efter.

I den periode og dagene op til, vil politiet være i fuldt alarmberedskab.

Det fortæller politichefen Dominick Rivetti i en video på twitter.

WATCH: Police Chief Dominick Rivetti shares a message about Election Week in the City of Beverly Hills. pic.twitter.com/bbr3Q4eX5K — CityofBeverlyHills (@CityofBevHills) October 26, 2020

»Det er en proaktiv indsats, der skal sikre beboere, forretninger og besøgende,« uddyber han.

Rodeo Drive har flere gange omdrejningspunkt for sammenstød og plyndringer gennem årene, når Los Angeles har oplevet optøjer.

Senest henover sommeren i forbindelse med demonstrationer, der kom i kølvandet på mordet af George Floyd. Her brugte politiet tåregas mod større gruppe demonstranter og foretog adskillige anholdelser.