På deres telefoner følger et ægtepar en forårsdag med, da fire tyve bryder ind i deres hjem i Skåne.

Straks bliver politiet alarmeret, og inden længe holder både en patruljevogn og en motorcykelbetjent klar til at skride til anholdelse, idet tyvene forlader gerningsstedet.

Men det, der skal være en simpel anholdelse, ender i stedet med en biljagt ud over det sædvanlige.

Videoen, som svensk politi har frigivet, og som du kan se øverst i artiklen, stammer fra den helikopter, der bliver sat i luften i forbindelse med tyveriet 30. april i år.

Først ser man tyvene sætte sig ind i deres flugtbil, og så indledes den vanvidskørsel, der nu ifølge Dagbladet har kostet en af tyveknægtene et år og to måneders fængsel.

Igennem næsten et kvarter jagter politiet den sorte bil, der snor sig mellem andre bilister på de skånske landeveje.

Ved en rundkørsel lykkes det næsten politiet at stoppe flugtbilen. Men også kun næsten.

Det er først, da den sorte bil forulykker i en grøft, politiet kan skride til anholdelse. Heller ikke det foregår helt udramatisk.

Flere af de involverede betjente retter nemlig deres våben mod tyvene, der én efter én bliver trukket ud ad bilen og lagt i håndjern.

Alle mændene er ved retten i Lund for få dage siden blevet dømt for tyveriet, mens den ene ligeledes har fået en dom for vanvidskørsel.

