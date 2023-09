Det hele begyndte med et telefonopkald, som førte til fundet af en død pige i en køjeseng.

Nu har det britiske politi frigivet nye billeder i det, der kaldes 'Operation Unison' – som dækker over den mystiske og tragiske sag om den ti-årige Sara Sharif.

Hendes lig fundet liggende under et tæppe blev den 10. august på hendes hjemadresse i Woking sydvest for London.

Hun var alene i huset.

Her ses et af de nye billeder af Sara Sharif. Foto: Surrey Police

Og det er noget af det, der har gjort sagen endnu mere opsigtsvækkende.

For dagen før, hun blev fundet, rejste hendes far – Urfan Sharif – og faderens kæreste, Beinash Batool, ud af landet med deres fælles børn.

Med sig på turen til Pakistan – som de havde booket en dag forinden – havde de også Urfan Sharifs bror, Faisal Malik.

Den lille pige blev fundet død, efter politiet modtog et opkald fra netop Pakistan den 10. august. Et opkald, der varede i alt otte minutter og 34 sekunder. Det skriver The Guardian og BBC.

Her ses Urfan Sharif (til venstre), Beinash Batool og Faisal Malik (til højre). Foto: Surrey Police/AFP/Ritzau Scanpix

Efterforskningen af omstændighederne for Saras død er endnu i gang, men en obduktion har vist, at hun havde flere og omfattende skader, som sandsynligvis var blevet forårsaget over en længere periode.

Nogle af dem var helet helt. Andre af dem var i gang med at hele.

Mistanken rettede sig mod de tre voksne, der var rejst væk – og de blev alle anholdt og sigtet for drab eller for at 'have forårsaget eller tilladt et barns død', da de vendte retur til Storbritannien i midten af september.

Selv hævder de, at pigen døde i en ulykke, som de ikke havde noget at gøre med.

Her ses det andet af de nye billeder af Sara Sharif. Foto: Surrey Police

I et forsøg på at opklare sagen har Surrey Police nu udsendt to nye billeder af Sara Sharif.

Håbet er, at folk kan genkende hende på billederne og på den måde kan hjælp politiet med oplysninger, der kan danne et billede af pigens liv.

Af en pressemeddelelse, som Surrey Police har udsendt, lyder det, at billederne formentlig viser Sara, som hun gik klædt i månederne op til sin død.

»Vi har frigivet disse nye billeder i denne uge i håb om, at det vil få flere mennesker, der kendte Sara og hendes familie, til at stå frem,« forklarer politiinspektør Mark Chapman.

Det vides endnu ikke, hvad Sara Sharifs præcise dødsårsag er. Det er fortsat ved at blive undersøgt.

Imens efterforskningen pågår, sidder hendes far, faderens kæreste og faderens bror varetægtsfængslet.

De forventes ifølge BBC at skulle møde i retten til en høring den 1. december, og retssagen mod dem er sat til at gå i gang i efteråret næste år.