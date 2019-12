Det vides endnu ikke, hvor mange personer der helt præcist er på den newzealandske ø, hvor en vulkan pludselig gik i udbrud mandag.

Men det formodes, at alle de personer, der er på øen White Island, er omkommet.

Det oplyser politiet i New Zealand i en pressemeddelelse.

Kort efter midnat lokal tid - middag dansk tid - oplyste politiet, at man havde havde foretaget rekognosceringsflyvninger over øen - og der var 'ingen tegn på liv'.

»Politiet mener, at alle, der kunne være taget fra øen i live, blev reddet på tidspunktet for evakueringen,« lyder det i pressemeddelelsen.

»Baseret på den information, vi har, tror vi ikke, at der er nogen overlevende på øen.«

Da vulkanen gik i udbrud mandag eftermiddag lokal tid, var der formentlig færre end 50 personer på øen.

23 af dem blev reddet - og fem af dem har efterfølgende mistet livet.

Det vides endnu ikke, hvor mange personer der er tilbage på øen, da det ikke har været muligt for hverken politiet eller redningsmandskaber at lande på White Island, idet det endnu vurderes at være for farligt.

Militæret vil senere sende droner hen over øen for at se nærmere på situationen.

Vulkanen gik efter flere ugers rumlen i udbrud mandag eftermiddag klokken 14:11 lokal tid.

I november hævede myndighederne alarmniveauet for udbrud på White Island til to, fordi forskere havde observeret stigende mængder af svovldioxid - en hovedindikator for stigende magma dybt inde i vulkanen.