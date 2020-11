Tysk politi har fået nye spor at gå efter i sagen om forsvundne Madeleine McCann.

Spor i form af feriebilleder, som potentielt kan indeholde ledetråde om, hvordan den treårige pige forsvandt sporløst for mere end 13 år siden.

Det oplyser anklager Hans Christian Wolters, som leder Maddie McCann-efterforskningen, til det britiske medie The Mirror.

»Vi har modtaget nogle tips fra England – blandt andet fra turister, som befandt sig i Portugal på daværende tidspunkt,« siger den tyske anklager og tilføjer:

Maddie McCann var 3 år, da hun forsvandt for 13 år siden. Foto: HANDOUT Vis mere Maddie McCann var 3 år, da hun forsvandt for 13 år siden. Foto: HANDOUT

»Vi har modtaget nogle billeder, som potentielt kan være interessante. Der er nogle ret gode tip, som vi følger op på.«

Hans Christian Wolters oplyser dog også, at den information, som billederne potentielt kan tilvejebringe, vil tage tid at forfølge. Blandt andet fordi Storbritannien snart forlader EU.

Anklageren peger på, at der inden for EU er en ensartet juridisk bistand landene imellem, men så snart Storbritannien forlader EU, vil Tyskland skulle indsende formelle anmodninger, hver gang de ønsker at få udleveret information.

En bureaukratisk proces, som ifølge Hans Christian Wolters kan gøre efterforskningen markant mere langtrukken, end den i forvejen er.

Det var fra en lejlighed i denne bygning, Maddie McCann forsvandt sporløst tilbage i 2007. Foto: CARLOS COSTA Vis mere Det var fra en lejlighed i denne bygning, Maddie McCann forsvandt sporløst tilbage i 2007. Foto: CARLOS COSTA

Den seneste tid har flere tyske medier skrevet om en potentiel udvikling i sagen om treårige Madeleine McCann, som forsvandt under en ferie i den portugisiske by Praia da Luz tilbage i maj 2007.

Politiet har dog hårdnakket afvist, at de undersøgelser, der er blevet udført, har nogen som helst forbindelse til McCann-sagen.

En 43-årige tysker ved navn Christian B, som er tidligere pædofilidømt og lige nu sidder fængslet for en narkorelateret sag, er hovedmistænkt for drabet på Madeleine McCann.

Tidligere på måneden endte han i forbindelse med en høring om mulig prøveløsladelse i håndgemæng med fængselsvagter og måtte på hospitalet for at blive behandlet for to brækkede ribben.

Den 43-årige tysker Christian B. har siden i sommer været den hovedmistænkte i Madeleine McCann-sagen. Vis mere Den 43-årige tysker Christian B. har siden i sommer været den hovedmistænkte i Madeleine McCann-sagen.

Den 43-årige tysker er dog atter udskrevet og tilbage i sin celle.

Efterforskerne hos den tyske anklagemyndighed er sikre på, at Madeleine McCann er død.

»Vi har ikke liget eller dele af liget, men vi har stærke nok beviser til at fastslå, at vores mistænkte slog Madeleine McCann ihjel,« sagde Hans Christian Wolters tilbage i september.