Pakke er ifølge CNN sendt til adresse i New York, hvor den berømte skuespiller De Niro ejer en restaurant.

New York. CNN oplyser, at der er fundet en mistænkelig pakke sendt til skuespilleren Robert De Niro. Den er magen til tidligere mistænkelige pakker i denne uge.

Tv-stationen viser billeder fra New York-bydelen Tribeca med masser af politi på gaden. Et særligt politikøretøj, der kan håndtere hjemmelavede bomber, har nu forladt området, skriver AP.

Den mistænkelige pakke var sendt til en adresse, hvor De Niro ejer en restaurant, oplyser CNN.

Oplysningen kommer, dagen efter at politiet kunne bekræfte, at flere prominente demokrater havde modtaget breve med rørbomber.

De mest berømte modtagere var tidligere præsident Barack Obama, tidligere udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clinton, tidligere CIA-direktør George Brennan og tidligere justitsminister Eric Holder.

En brevbombe var også sendt til CNN i New York, der måtte evakuere sit personale. CNN er kendt som stærkt kritisk over for den republikanske præsident, Donald Trump.

Nogle dage forinden var der sendt en brevbombe til mangemilliardæren George Soros hjem i staten New York. Han er kendt for at støtte Det Demokratiske Parti med store beløb.

I alt er der nu fundet otte af denne type breve.

New Yorks borgmester, Bill de Blasio og den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, er blandt de politikere, der har beskrevet det som terrorisme.

Trump omtaler ikke begivenheden i sine sædvanlig morgen-tweets. Han bruger i stedet lejligheden til at angribe pressen for at gengive "fake news" - falske nyheder.

- Medierne må få ryddet op, mener han.

Men han fordømte brevbomberne onsdag.

- Politisk vold og trusler hører ikke til i USA, sagde han.

Adskillige, der deltager i den amerikanske debat, påpeger, at Trump selv med sine ord og handlinger skaber så meget splittelse i USA, at det kan have fået en person eller flere personer til at sende de mistænkelige pakker.

/ritzau/