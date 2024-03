En politibetjent er sigtet for drabene på Jesse Baird og Luke Davis, der menes at være sket i sidste uge.

Australsk politi har fundet ligene af to personer, som det er overbevist om er en australsk tv-personlighed og hans kæreste.

- Vi er ganske overbeviste om, at vi har lokaliseret Luke og Jesse, siger Karen Webb, der leder politiet i den australske delstat New South Wales, med henvisning til Luke Davis og Jesse Baird.

- Denne information blev tilvejebragt med hjælp fra den anklagede.

Ligene er blevet fundet i et landområde uden for Sydney.

Allerede inden fundet af ligene var politiassistent Beau Lamarre-Condon sigtet for drabene, som menes at have fundet sted i Jesse Bairds hjem i Sydney.

Den anklagede var i et forhold med Baird indtil for få måneder siden, hvor deres forhold angiveligt sluttede på en dårlig måde.

26-årige Jesse Baird var tv-vært og underholdningsjournalist, mens 29-årige Luke Davies arbejdede som steward.

Tidligere på ugen førte et tilfældigt fund af blodigt tøj i en skraldespand betjente til Bairds hjem.

Da lejligheden blev gennemsøgt fandt betjente "en stor mængde blod" og blev "meget bekymrede" for både ham og hans kæreste.

Politiet mener, at parret blev skudt i hjemmet, inden de blev proppet ned i tasker til surfboard og transporteret til en landejendom omkring to timers kørsel fra byen.

Et projektil, der blev fundet i lejligheden, har senere vist sig at matche et våben udstedt af politiet. Våbnet er senere blevet fundet i et aflåst skab på en politistation.

Politiet siger, at drabene ikke menes at være en hadforbrydelse mod homoseksuelle.

Den mistænkte har været en såkaldt kendisjæger og blogger, inden han blev en del af politiet.

Han er blevet fotograferet med stjerner som Taylor Swift, Miley Cyrus, Ben Stiller og Lady Gaga.

Han er tidligere blevet efterforsket på grund af aggressiv brug af strømpistol mod en aboriginsk mand i 2020, efter at en video af hændelsen blev delt på internettet.

/ritzau/AFP