Norsk politi har under ransagninger i Hagen-familiens hjem fundet indtil flere artikler om uopklarede mord.

Nogle af mordene er mere end ti år gamle og begået i Lørenskog – samme sted hvor familiehuset ligger, og hvor Tom Hagen er sigtet for drab og medvirken til drab på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen.

Det skriver den norske avis VG.

Ifølge VG har politiet ønsket at spørge Tom Hagen, om artiklerne er hans, men ifølge avisen har politiet ikke afhørt Tom Hagen siden maj, hvor han blev løsladt efter at have været anholdt og fængslet i en måned.

ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat Vis mere ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

Hvor mange gemte mordartikler politiet har fundet på Tom Hagens adresse i Lørenskog, ved VG ikke, men ifølge avisen er der tale om flere, hvoraf især to af artiklerne omhandler lokale drab.

Drabene er begået i henholdsvis april og maj 2006, og de er fortsat uopklarede.

I det ene, som fandt sted på et pizzeria, mener politiet, at mordet var professionelt udført som en ren henrettelse. I det andet blev en 75-årig kvinde stukket ihjel i sit eget hjem.

Tom Hagen er sigtet for drab og medvirken til drab på Anne-Elisabeth Hagen, der forsvandt fra deres hjem 31. oktober 2018.

Hagen-parrets hjem i Lørenskog var sikret med forældede alarmer, der ikke virkede. Foto: NTB Vis mere Hagen-parrets hjem i Lørenskog var sikret med forældede alarmer, der ikke virkede. Foto: NTB

Tom Hagen blev i april anholdt, og det var herefter, at familiens hjem blev ransaget af politiet.

Tom Hagen fastholder sin uskyld.

Norsk politi ønsker ikke »af hensyn til efterforskningen« at kommentere VG's oplysninger om de beslaglagte drabsartikler.

Heller ikke Tom Hagens forsvarsadvokat Svein Holden ønsker at sætte ord på fundet.

»På grund af min tavshedspligt er jeg afskåret fra at kommentere angivelige beslaglægninger fra politiet. Jeg ønsker imidlertid at understrege, at det er hårdt for familien at gå ind i den tredje jul uden vished om, hvad der er sket med Anne-Elisabeth Hagen. Vi håber, at efterforskningen fortsætter på fuld styrke i 2021, og at politiet ikke stopper, før personerne, som står bag ugerningen, bliver pågrebet,« siger Svein Holden til VG.