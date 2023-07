I 2020 døde den kun 21-årige britiske Azra Kemal, da hun efter at være holdt ind til siden på vejen, faldt ned fra en bro.

Politi og beredskab ilede til for at forsøge at redde den unges kvindes liv, men forgæves. Det var dog ikke alt, politiet foretog sig, har familien til Azra Kemal nu fundet ud af.

For på Kent politis Twitterside slog de blot få timer efter Azra Kemals død en GIF op fra filmen 'Top Gun', hvor to af hovedpersonerne giver hinanden fem. Det gjorde politiet, fordi de på blot 90 minutter var lykkedes med at identificere den unge kvindes lig. Og det er i den grad noget, som får Nevres Kemal, Azra Kemals mor, op i det røde felt.

»Det tweet var bare forfærdeligt. Jeg kunne ikke tro, at professionelle politibetjente ville highfive sig selv og klappe sig selv på skulderen på baggrund af ​​min datters død. Det er mere end ufølsomt. Det er uacceptabelt. Hvad er tankegangen hos de folk, der efterforsker forbrydelser på vores vegne?« spørger hun i et interview med Sky News.

Tweetet var ikke det eneste, politiet kom med om sagen, da de også roste deres dronearbejde, ligesom de også slog fast, at der ikke var noget mistænkeligt bag dødsfaldet – et tweet, som blev sendt ud, mens de fortalte Nevres Kemal, at sagen fortsat blev efterforsket.

Familien mener slet ikke, at sagen er blevet efterforsket godt nok. Azra Kemal, som var holdt ind til siden, fordi der var udbrudt brand i hendes bil, rejste ikke alene. Manden, som var sammen med hende, var i første omgang mistænkt og blev afhørt, men politiet fandt ikke nogen grund til at beholde ham i deres varetægt.

Politiet har da heller ikke opbevaret retsmedicinsk materiale taget fra manden, ligesom de heller ikke foretog et retsmedicinsk ligsyn på Azras lig for at lede efter spor, der kunne fortælle, om der skete noget fysisk med hende forud for faldet.

En uafhængig undersøgelse af forløbet, som er lavet af Essex politi, peger på, at det kunne have været fordelagtigt at løslade den mistænke, men ikke at lukke sagen, som man altså valgte at gøre.

I undersøgelsen er der også opbakning til ideen om, at der burde have været foretaget en retsmedicinsk obduktion, da »det ville have imødekommet ubesvarede spørgsmål ved at være i stand til at afvise enhver tredjeparts involvering«.

Kent Politi holder dog fast i, at deres efterforskning har været efter bogen, og at den uafhængige undersøgelse bekræfter dette.

De stødende tweets er blevet fjernet, og nu bliver klagen over dem også vurderet af en uafhængig politimyndighed.