Politiet har fundet ligene af 18 personer på et plejehjem i staten New Jersey i USA.

Fem af de afdøde blev fundet i søndags og yderligere 13 den følgende dag. De blev fundet efter et anonymt tip om at plejehjemmet havde opbevaret et af ligene udendørs. Det fortæller politichefen Eric Danielson.

De 13 lig blev fundet i en bygning, der er beregnet til at huse de afdøde, indtil de kan blive hentet af et begravelsesfirma, ifølge New Jersey Herald.

Guvernøren for New Jersey, Phil Murphy, er rasende over at de døde fik lov til at hobe sig op i et midlertidigt lighus på plejehjemmet.

De er her igang med at fjerne et af ligene fra Andover Subacute and Rehab Center. Foto: STEFAN JEREMIAH

»De fra New Jersey som bor i et langtidsplejehjem fortjener at blive behanlet med respekt, medfølelse og værdighed,« tilføjede han. Det skriver Sky News.

Flere døde end normalt havde gjort det nødvendigt at bruge bygningen - som normalt har en kapacitet på fire - til formålet, oplyser Chaim Scheinbaum, som er medejer af plejehjemmet.

Smitten med COVID-19 har været alvorligt for plejehjemmet i Andover. Flere end 100 af de ansatte og beboerne er testet positive for smitten. Det skriver New York Times.

To sygeplejersker og 66 beboere har mistet livet hidtil under coronapandemien. 26 af dødsfaldene er bekræftede dødfald på grund af smitten.