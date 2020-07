Videoen viser en mand, som går rundt i nærheden af Sloraveien i Lørenskog lidt uden for Oslo 31. oktober 2018 om formiddagen.

Ingen ved, hvem han er, men lige nu er han yderst interssant for norsk politi i sagen om den forsvundne norske milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen.

Politet mener nemlig, at manden muligvis været vidne til, hvad der skete omkring Tom og Anne-Elisabeth Hagens hjem i tiden op til den formodede bortførsel af den 68-årige kvinde.

Onsdag efterlyser norsk politi manden, som blev opfanget af videokameraer i nærheden af Tom og Anne-Elisabeth Hagens hjem, den dag milliardærfruen forsvandt.

Hvem er manden i den røde ring? Det forsøger norsk politi nu at finde ud af, fordi han muligvis kan bruges som vidne i Hagen-sagen. Foto: Norsk Politi Vis mere Hvem er manden i den røde ring? Det forsøger norsk politi nu at finde ud af, fordi han muligvis kan bruges som vidne i Hagen-sagen. Foto: Norsk Politi

Det skriver norske medier på baggrund af en pressemeddelse fra politet. Blandt dem VG.

Politiet offentliggør også videobilleder af manden, som endnu ikke er identificeret.

»Politiet har endnu ikke været i stand til at identificere manden på billedet. Vi beder derfor om, at manden selv eller de, som mener at vide, hvem han er, tager kontakt til politet,« udtaler politiadvokat Haris Hrenovica i pressemeddelelsen.

På videoen ses også to kvinder og en anden mand, som politiet ikke mener er relevante for efterforskningen.

