Onsdag aften efterlyser Midt- og Vestjyllands Politi den 20-årige Siw.

Hun har forladt sit bosted i Thisted.

Det skriver politiet på det sociale medie X.

Hun beskrives som 168 centimeter høj og med langt lyst hår, der er sat op i en hestehale.

Da hun forsvandt, var hun klædt i en hvid joggingdragt og bar en rød taske.

Politiet mener, at hun kan have brug for hjælp.

Hvis du ser hende, bedes du kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.