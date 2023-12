Søndag kostede en eksplosion fire personer livet i Filippinerne. Politiet undersøger to personers involvering.

Politiet i Filippinerne efterforsker mindst to personer efter søndagens bombning af en gymnastiksal på et universitet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hændelsen kostede fire personer livet, mens mere end 50 personer blev såret, har politiet i landet oplyst.

Myndighederne efterforsker endnu eksplosionen. Ingen navne på de mistænkte personer er af hensyn til efterforskningen blevet offentliggjort.

Islamisk Stat (IS) tog efter eksplosionen ansvaret for angrebet. Det var da også politiets mistanke, at eksplosionen var et hævnangreb for hændelser lørdag.

Det filippinske militær sagde lørdag, at det havde dræbt 11 militante, herunder medlemmer af gruppen Dawlah Islamiyah, som støtter IS. Det skete i en militæroperation dagen før, lød det.

Eksplosionen søndag skete på Mindanao State University, som ligger på Filippinernes næststørste ø, Mindanao.

I et opslag på det sociale medie Facebook skrev universitetet, at det er rystet over "den voldshandling, som fandt sted under en religiøs sammenkomst i universitetets gymnastiksal denne morgen". Eksplosionen skete under en katolsk messe.

- Vi fordømmer utvetydigt og på stærkest mulig vis denne meningsløse og forfærdelige handling og udtrykker vores dybeste medfølelse for ofrene og deres familier, lød det i udtalelsen.

Universitetet suspenderede al undervisning søndag.

Regeringen i hovedstaden Manila underskrev en fredsaftale med den største militante gruppe Moro Islamic Liberation Front i 2014 og sluttede dermed gruppens dødelige væbnede oprør. Men mindre grupper er imod fredsaftalen - herunder grupper, der støtte IS.

I maj 2017 indtog hundredvis af bevæbnede IS-støtter Marawi. Det lokale militær generobrede dog den ødelagte by efter fem måneders kampe, der kostede mere end tusind liv.

