Flere personer er blevet tvunget til at kysse sko eller komme med udtalelser, de ikke ønsker – for derefter at blive slået flere gange med knytnæveslag.

Og det hele er blevet filmet.

Det mener politiet, som derfor har sigtet og efterforsker to 17-årige drenge, som man mener står bag.

Det skriver TV Midtvest, og over for B.T. kalder Niels Bach, politiassistent ved lokalpolitiet i Skive, sagerne for spektakulære og yderst sjældne.

Ifølge politiet er mindst fem voldsepisoder blevet filmet.

De er foregået i Aarhus, Thisted og Skive i august og september.

Politiet har fået fingrene i den ene 17-åriges telefon, hvor voldsepisoderne skulle være filmet. Det er lykkedes politiet at få fingrene i telefonen i forbindelse med en anden politiforretning, siger Niels Bach.

»Vores efterforskning ville ikke have tilvejebragt så mange beviser, som det, de selv har filmet,« supplerer han.

Niels Bach kan af hensyn til efterforskningen ikke gå i detaljer om videoindholdet.

Men han siger, at to hændelser skete samme dag.

»På den ene video passer de et yngre par op og slår en mand i ansigtet. Efterfølgende tvinger de ham til at kysse den ene gerningsmands sko. Og 14 minutter senere går de jagt efter nye ofre.«

»Her finder de et andet ungt par, hvor de også slår den mandlige part. Så tvinger de ham til at komme med ydmygende udtalelser, hvorefter de kvitterer med endnu flere slag,« lyder det fra Niels Bach.

De to 17-årige, som kommer fra henholdsvis Thyholm og Skive, er ikke anholdt i sagen.

De er blevet foreholdt sigtelserne og skal efter planen møde op på politistationen i næste uge, hvor de skal afgive forklaring.

Politiet kan ej heller sige, hvordan de forholder sig til sagen.

»Det afventer vi, og så efterforsker vi videre, så alt er klar til en kommende retssag.«

Niels Bach lægger ikke skjul på, at han mener, det er voldsomme ting, man kan se i de omtalte videoer.

»Og derfor er det godt, vi har fået dem stoppet.«

Politiet har desuden fundet frem til samtlige forurettede i de forskellige sager.

