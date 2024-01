Politiet undersøger nu, om tirsdagens fatale kollision mellem to fly i en lufthavn ved Tokyo skyldtes uagtsomhed.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fem personer omkom. Alle var ombord på et fly fra den japanske kystvagt, da det ramte et passagerfly med 379 personer – herfra undslap alle med livet i behold – i Haneda-lufthavnen.

Endnu er der ingen information fra myndighederne om, hvordan sådan en ulykke kunne ske.

Det så voldsomt ud, da flyene brød i brand. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det så voldsomt ud, da flyene brød i brand. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge de japanske medier Kyodo og Nikkei Asia skulle politiet altså være i gang med at efterforske, om ulykken skyldtes professionel uagtsomhed.

Politiet har ikke bekræftet oplysningerne.

Det lyder dog, at man har nedsat en specialenhed i lufthavnen, hvor man blandt andet ser nærmere på landingsbanen. Desuden venter flere afhøringer.

Kaptajnen fra det store Airbus A350-passagerfly fra Japan Airlines har siden fortalt, at han havde fået landingstilladelse fra kontroltårnet i lufthavnen.

Ikke meget er tilbage. Foto: Kyodo/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Ikke meget er tilbage. Foto: Kyodo/Reuters/Ritzau Scanpix

Og der er allerede offentliggjort optagelser, hvorpå man kan høre, at Japan Airlines-flyet fra kontroltårnet netop får klarmelding til at lande .

Problemet var altså bare, at det lille fly fra kystvagten stadig befandt sig på landingsbanen. Det skulle være fløjet til den japanske vestkyst for at assistere i forbindelse med det jordskælv, der ramte her nytårsdag.

I stedet kolliderede flyene med hinanden.

Det vides endnu ikke, om kystvagtens fly stod stille eller var i bevægelse på vej mod at lette.

Flyvragene bliver undersøgt. Foto: Richard A. Brooks/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Flyvragene bliver undersøgt. Foto: Richard A. Brooks/AFP/Ritzau Scanpix

Til Reuters siger flyanalytikeren Hiroyuki Kobayashi, der selv tidligere har været pilot:

»Der er en stor mulighed for, at der er tale om en menneskelig fejl. Helt generel må kun et fly ad gangen befinde sig på landingsbanen,« siger han:

»Og selvom der var givet landingstilladelse (til Airbus-flyet, red.), befandt flyet fra kystvagten sig stadig på landingsbanen.«

Mens alle på passagerflyet altså overlevede, blev 14 kvæstet. Ingen fik livstruende skader.

På kystvagtens fly overlevede kun kaptajnen. Dog med alvorlige kvæstelser.

Ingen fra Haneda-lufthavnen har endnu udtalt sig om dødsulykken. Heller ikke kystvagten har udtalt sig.

Opdateres …