En ukendt gerningsmand forsøgte at dræbe 35-årig mand, men endte med at skyde niårige Olivia.

Nu leder politistyrker i England intensivt efter pigens drabsmand.

Om politiet får hjælp til at fange niårige Olivia Pratt-Korbels morder fra den mand, som man formoder var det tiltænkte mål for kuglerne i skuddramaet i Liverpool-bydelen Dovecot mandag aften, er imidlertid endnu ukendt.

Men der er nu sat navn og foto på den pågældende mand, som blev såret under episoden.

Det er 35-årige Joseph Nee, som er tidligere dømt for narkohandel og indbrud, og som var ude i friheden på prøveløsladelse. Det rapporterer BBC.

Her er manden, som en ukendt gerningsmand forsøgte at dræbe. Han er nu indlagt. Foto: Cheshire Police Vis mere Her er manden, som en ukendt gerningsmand forsøgte at dræbe. Han er nu indlagt. Foto: Cheshire Police

Joseph Nee blev tilbageholdt på hospitalet, hvor han bliver behandlet for sine skader, og han vil nu blive afhørt yderligere af politiet, oplyser man. Han er i alvorlig men ikke livstruende tilstand.

BBC beretter desuden, at Merseyside Politi indtil videre har modtaget tip om identiteten på Olivia Pratt-Korbels morder fra flere uafhængige kilder. Man nærstuderer nu CCTV-optagelser fra området og går fra hus til hus for at udspørge naboer i kvarteret.

Olivia Pratt-Korbel stod bagved, da hendes mor åbnede sin hoveddør på klem for at se, hvad det var for en forstyrrelse, som foregik ude på gaden.

Moderen, 46-årige Cheryl Korbel, blev ramt i håndleddet af skud og såret, da hun forsøgte at smække døren i, mens Olivia Pratt-Korbel blev dræbt af et skud i brystet.

Familien Korbel havde ingen forbindelse til de to involverede mænd i skuddramaet, siger politiet.