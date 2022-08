Lyt til artiklen

Efter de har sat hende ind bag patruljevognen, kører de af sted – men så falder hun pludselig ud af bilen.

Den 28-årige mor, Brianna Grier, blev under et psykisk anfald anholdt af politiet, faldt ud af patruljevognen og mistede senere livet efter at have ligget i koma i seks dage.

Sagen har haft stor mediebevågenhed, og nu deler politiet videoen fra kropskameraet på den betjent, som kørte patruljevognen.

På den delte video kan man blandt andet se, hvordan kvinden i første omgang stritter imod og derefter bliver båret ind i bilen.

Da betjenten kører bilen, hører man pludselig et dump. Betjenten standser bilen, og det viser sig, at kvinden tilsyneladende er faldet ud fra patruljevognens bagsæde, som under normale omstændigheder ikke er til at komme ud af.

Hun ligger i græsset et stykke nede ad vejen, så betjenten går ned til hende.

En anden betjent ankommer kort efter, og sammen forsøger de at vække Brianna Grier, som ligger med hovedet ned i jorden og ikke er ved bevidsthed.

»Sæt dig op, Brianna. Du er okay,« siger en af betjentene.

Hændelsen fandt sted 15. juli, og ifølge Griers familie var hun psykisk syg. Hun var sammen med sin mor, da hun fik et psykisk anfald, hvorfor moderen valgte at ringe til politiet, som hun har gjort mange gange før, når Brianna har haft lignende episoder.

Moderen gør politiet opmærksom på, at Brianna har et psykisk anfald.

Politiet beslutter at lægge Brianna i håndjern, og i videoen fra kropskameraet fremgår det, at politiet mener, at Brianna er fuld. Brianna nægter og siger, at hun er villig til at tage en test.

Efter nogen tids diskussion lægger betjentene hende ind i bilen. I videoen, som er blevet offentliggjort som led i en efterforskning, står det ikke klart, om betjente har haft fat i den dør, som hun kort efter falder ud af.

Efterforskere undersøger fortsat sagen, som endnu mangler en afgørelse.